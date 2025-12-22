42'inci TÜYAP Uluslarası İstanbul Kitap Fuarı sona erdi: Bir kültür bayramı

İstanbul’un en köklü ve kapsamlı kültür etkinliklerinden birisi, hatta belki de tek: Tüyap Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı. Bu yıl, Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) işbirliğiyle 42’nci kez düzenlenen fuar, her ne olursa olsun adeta bir “kitap ve kültür bayramı” niteliğinde yurttaşları ağırlıyor.

“Edebiyatın her hali” temasıyla bu yıl kapılarını açan fuar, imza etkinlikleri dışında, fuar kapsamında ziyaretçilere sunulan sergilerle de kültür dünyamız için önemli bir yer tutuyor.

Gazetemizin hazırladığı “Zafer Anıtı” sergisiyle birlikte, İş Sanat tarafından hazırlanan Latif Demirci retrospektifi “Yazan-Çizen Latif Demirci” sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

YAZARLARIMIZ FUARDAYDI

Gazetemizin yazarları da fuarda okuyucularıyla buluştu. Fuarın son gününde Burçak Şener, Belgin Bıyıkoğlu, Yalın Gündüz, Şükran Soner, Orhan Bursalı, Özlem Yüzak, Erdinç Utku, Mustafa Balbay ve Mehmet S. Aman, Cumhuriyet Kitapları standında kitaplarını imzaladı.

Fuarın son gününde TYB Başkanı Kenan Kocatürk’e fuarın bu yıl nasıl geçtiğini, gözlemlerini sorduk. Kocatürk, bu yıl bu kadar yoğun bir katılım beklemediğini belirterek “Fuar, bu ekonomik koşullar altında okurların çok ciddi bir ilgisine mazhar oldu” dedi. Kocatürk şöyle devam etti: “Türkiye’de, özellikle e-ticarette yüksek indirimli kitap satışlarıyla beraber bizdeki algı, ‘İnsanlar zaten kitaba en düşük fiyatıyla ulaşabiliyorlarsa kitap fuarına da ilgi olmaz’ düşüncesi oluyor ancak yayınevlerinin buradaki belirli metrekaresi içerisinde kitabı ayırabilecekleri alanlarda çeşit açısından bakıldığında bu kadar çok çeşidi bir arada görebilecekleri başka bir alan yok ne yazık ki.”

‘KUTUPLAŞTIRMA TUTMADI’

Kocatürk, fuarı “bir bayram yeri” olarak adlandırıyor. “Wattpad” yazarlarıyla tanınan yazarların bir arada yer alabildiği “kültürel çeşitlilik alanı” olarak betimlerken “Wattpad”in genç okurlar için okuma kültürünü geliştirme yolunda önemli bir adım olduğunu söylüyor.

Kocatürk, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Bugün iktidarın da belki de kamplaştırmaya çalıştığı, bloklaştırmaya çalıştığı gündemin içerisinde, bu kamplaştırma projesinin kitap fuarlarında tutmadığını görüyorum. Burada her türden fikrin yan yana bir arada yaşayabileceğini, fikirlerini söyleyebileceği, bir arada kitaplarını yayımlayabileceği bir yapı var. Bu da belki de özlenen bir Türkiye’nin karşılığıdır. Bunun da çok önemli olduğunu görüyorum.”