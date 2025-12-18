42’nci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın ‘onur ödülü’ verildi: Tüyap’ta Mungan gecesi...

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, bu yıl 42’ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda onur yazarı Murathan Mungan adına, 15 Aralık’ta onur gecesi düzenlendi. Bu yıl ana teması “Edebiyatın her hali” olan fuarın onur gecesi Tüyap Palas Otel’de yapıldı.

Etkinlikte konuşan Tüyap Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İnal, 42 yıldır kendilerine destek veren edebiyat dünyasından yazar ve şairlere, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek “Onların verdiği güçle bugünlere gelebildik. Bu 42 yıl içerisinde hemen hemen İstanbul nüfusuna yaklaşan bir okurumuz var. Onur yazarlarımız da her zaman bize güç kattılar. Onların varlığı bizi çok farklı yerlere götürdü” dedi.

‘HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ’

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın ortaya çıkış hikâyesini anlatarak “Bu fuarın bu hale gelmesinde çok insanın emeği var. Bunların başında Bülent İnal’a teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılmış, bu kitap fuarının bütün ülkeye yayılmasına vesile olan Deniz Kavukçuoğlu’nu da anmadan edemeyeceğim” diye konuştu.

Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan da Mungan’a onur ödülünü verdi. Hızlan, her yıl fuarların onur yazarlarına ödülünü verirken bu durumdan kendisinin de çok onur duyduğunu söyledi.

Murathan Mungan da katıldığı ilk Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’ndan bahsederek “Kitap fuarlarını gezerken yazar, şair olmaya çalışan, emek veren biri olarak ‘Bir gün ben de böyle bir fuarda kendi kitaplarımı raflarda görür müyüm, ben de bir masaya oturup kitaplarımı imzalar mıyım’ hayalleri kurarken, kendimi birden bire 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın onur yazarı olarak buldum. Bir hayalin gerçekleşmesi elbette herkesi mutlu eder” dedi.

Gecede ayrıca Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Özel Ödülleri, Kenan Kocatürk tarafından Anne Çocuk Eğitim Vakfı ile Kayseri’de 1978’den beri kitapçılığı sürdüren Akabe Kitabevi adına Esat Ayata’ya verildi.

‘BİLİYORLAR Kİ ONLARI EDEBİYATLA DEVİREBİLİRİZ’

Fuarın önemli konuklarından Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Gvantsa Jobava ile gecenin sonunda konuşma fırsatı bulduk.

Gvantsa Jobava

Jobava’ya, edebiyatın cesaretle ilişkisini sorduk. “Hem yayıncılıkta hem edebiyatta cesaretin ne kadar önemli olduğunu en iyi bilenlerden biriyim” diyen Jobava, “Eğer yayıncı olmak istiyorsanız cesur olmalısınız. Her şeyden önce cesur olmalısınız. Mesleğimizi tanımayanlar için yayıncılık Yazarlık, çok eğlenceli, çok şaşaalı, çok mutlu gibi görünüyor. Oysa her şeyin temelinde korku ve cesaret var. Yayıncı olmanın en en önemli şeyi öncelikle tabii ki okurlara karşı cesur olmak ama her şeyden önce kendinize karşı cesur olmak. Bazen kendinize meydan okumak. İyi bir yayıncı kendisine de okurlarına da yalan söylemez” dedi.

“Dünyada ve Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğü nereye gidiyor?” sorumuza ise Jobava, “Türkiye’deki durumları biz de yakından izliyoruz. Türkiye Yayıncılar Birliği üzerinden. Hem onlar adına çok endişeliyiz ama bir yandan da onların cesaretlerinden ve yaptıklarından dolayı çok umutluyuz. Belli ki Türkiye’de her şeye rağmen ayakta olan yazarlar, yayıncılar, çevirmenler yayıncılık emekçileri var. Bu benim için çok önemli” yanıtını verdi ve şöyle devam etti: “Ben Gürcistan’da doğmuş, Gürcistan’da büyümüş, Gürcistan’da eğitim alıp yayıncılık yapan bir Gürcüyüm. Ve kendi ülkemin tarihine baktığımda sansürün ne demek olduğunu, savaşın ne demek olduğunu çok çok iyi biliyorum. Tüm dünyada yayınlama özgürlüğü ve düşünce ifade özgürlüğüne baktığımızda çok zor bir dönemden geçiyoruz. Çünkü otokrasilerle dolu dünyanın dört bir tarafında diktatörlerin yönettiği ülkelerle karşılaşıyorum her yerde. Otokratik rejimlerin en büyük özelliği ilk olarak yayıncılara, yazarlara, kitaplara saldırmalarıdır. Bunun da çok basit bir nedeni var. Bizlerden korkuyorlar. Sizden, benden korkuyorlar. Biliyorlar ki edebiyatla, kurguyla onları devirebiliriz. Onların bütün yapmaya çalıştıklarını dümdüz edebiliriz ve insanları uyaran nice kitaptan korkuyorlar.”

Jobava, Uluslararası Yayıncılar Birliği olarak “Düşünce İfade Özgürlüğü Savunucuları Ödülü”nün başlatılacağı haberinide bizim aracılığımızla duyurdu.