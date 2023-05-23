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42. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, 'Benim için Cumhuriyet' temasıyla başladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında gıda sektörünün öncü markası Pınar, 1981 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlediği Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı bu yıl 42’nci kez, “Benim için Cumhuriyet” temasıyla başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 11:33
42. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, 'Benim için Cumhuriyet' temasıyla başladı
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Pınar tarafından bu yıl 42.si düzenlenen ödüllü çocuk resim yarışması başladı. Çocukları, Cumhuriyet’i resmetmeye çağıran yarışma,www.pinar.com.tr ve www.pinarcocukresimyarismasi.com web siteleri üzerinden 30 Haziran 2023’e kadar başvuruları kabul edecek.

Çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir rolü olan resim sanatını öğrencilere sevdirmek ve geleceğin sanatçılarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin 7 bölgesinden 6 – 14 yaş arasında ilköğretim ve ortaokul çağındaki çocuklar istedikleri sayıda resim ile başvuru yapabilecek. 

Her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen Pınar Çocuk Resim Yarışması, Türkiye Cumhuriyet’nin kuruluşunun 100. Yılı sebebiyle ‘’Benim için Cumhuriyet’’  olarak belirlendi. 

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ

42. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda jüri değerlendirmeleri sonucunda 7 öğrenci Bisan Bisiklet, 7 öğrenci kablosuz kulaklık, 14 öğrenci profesyonel resim çantası ve malzemeleriyle ödüllendirilirken, 3 öğrenci de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursunun sahibi olacak. Yarışmanın  sonuçları 18 Eylül 2023 tarihinde web sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklanacak.



42. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması

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