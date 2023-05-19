Gerçek 'Squid Game' yarışmasının yayın tarihi belli oldu
Netflix'in geçen yıl başvuruları topladığı ve yarışmacıları belirlediği gerçek Squid Game yarışması, Kasım 2023’te izleyicilerle buluşacak
Netflix’in televizyon tarihinde en yüksek ödüllü yarışması rekorunu kıracak 'Squid Game: Challenge'ın yayın tarihi belli oldu. 456 yarışmacının yarışacağı 4,56 milyon dolar ödüllü yarışma, Kasım 2023’te yayımlanacak.
WebTekno'nun haberine göre, Netflix’te yayımlanacak olan yarışma 'Squid Game: Challenge' 10 bölümden oluşacak.
Yarışmacılar, orijinal dizide yer alan oyunları gerçek hayatta oynayacak. Yarışmaya katılan yarışmacılarda aranan en önemli kriter İngilizce bilmek.
Yarışma için kimlerin seçildiği henüz paylaşılmadı.
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