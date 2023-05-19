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Gerçek 'Squid Game' yarışmasının yayın tarihi belli oldu

Netflix'in geçen yıl başvuruları topladığı ve yarışmacıları belirlediği gerçek Squid Game yarışması, Kasım 2023’te izleyicilerle buluşacak

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 14:12
Gerçek 'Squid Game' yarışmasının yayın tarihi belli oldu
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Netflix’in televizyon tarihinde en yüksek ödüllü yarışması rekorunu kıracak 'Squid Game: Challenge'ın yayın tarihi belli oldu. 456 yarışmacının yarışacağı 4,56 milyon dolar ödüllü yarışma, Kasım 2023’te yayımlanacak.

WebTekno'nun haberine göre, Netflix’te yayımlanacak olan yarışma 'Squid Game: Challenge' 10 bölümden oluşacak. 

Yarışmacılar, orijinal dizide yer alan oyunları gerçek hayatta oynayacak. Yarışmaya katılan yarışmacılarda aranan en önemli kriter İngilizce bilmek.

Yarışma için kimlerin seçildiği henüz paylaşılmadı.

 


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