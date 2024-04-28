43. İstanbul Film Festivali ödülleri belli oldu

Yayınlanma: 28.04.2024 - 23:48

Güncelleme: 28.04.2024 - 23:50

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 43. İstanbul Film Festivali, Atlas Sineması'nda yapılan törenle sona erdi. Festivalde Ulusal Yarışma’da Altın Lale'nin sahibi Nehir Tuna imzalı "Yurt" filmi oldu. "Yurt" filmi, 80. Venedik Film Festivali'nde, İtalyan Bağımsız film eleştirmenleri tarafından verilen 'Bisato d'Oro Ödülleri'nde 'En İyi Senaryo Ödülü'nün de sahibi olmuştu.

En İyi Yönetmen Ödülü'nü ise "Tereddüt Çizgisi" filmiyle Selman Nacar kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülü, "Tereddüt Çizgisi" performansıyla Tülin Özen’e, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise "Bildiğin Gibi Değil" filmindeki performanslarıyla Alican Yücesoy ve Serdar Orçin’e verildi.

En İyi Belgesel'de "Dargeçit", En İyi Kısa Film'de "Eksi Bir" ödül kazanan yapımlar oldu.

Festivalde kazanan yapımlar şöyle:

ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLLERİ

En İyi Film Ödülü

Yurt, Yönetmen: Nehir Tuna

Jüri Özel Ödülü

Bildiğin Gibi Değil, Yönetmen: Vuslat Saraçoğlu

En İyi Yönetmen

Selman Nacar (Tereddüt Çizgisi)

En İyi Kadın Oyuncu

Tülin Özen (Tereddüt Çizgisi)

En İyi Erkek Oyuncu

Alican Yücesoy & Serdar Orçin (Bildiğin Gibi Değil)

En İyi Senaryo

Vuslat Saraçoğlu (Bildiğin Gibi Değil)

En İyi Görüntü Yönetmeni

Florent Herry (Yurt)

En İyi Sanat Yönetmeni

Nadide Argun van Uden (Beraber)

En İyi Kurgu

Naim Kanat (Bildiğin Gibi Değil)

En İyi Müzik

Doğan Duru (Son Hasat)

En İyi İlk Film Ödülü

Büyük Kuşatma, Yönetmen: Sinan Kesova

Mansiyon Ödülü

Başlangıçlar, Yönetmen: Ozan Yoleri

FIPRESCI Ödülleri

Tereddüt Çizgisi (Hesitation Wound) Yönetmen: Selman Nacar

ULUSLARARASI YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Altın Lale Ödülü

Sonsuza Dek (Forever-Forever) Yönetmen: Anna Buryachkova

Jüri Özel Ödülü

Tatlı Rüyalar (Sweet Dreams) Yönetmen: Ena Sendijarevic

FIPRESCI Ödülleri

Sonsuza Dek (Forever-Forever) Yönetmen: Anna Buryachkova

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

En İyi Belgesel Ödülü

Dargeçit (Hold Still) Yönetmen: Berke Baş

Mansiyon Ödülü

Domates Biber Depresyon (Tomato, Pepper, Depression) Yönetmen: Aybüke Avcı

Genç Usta Ödülü

İstif (Hoard) Yönetmen: Luna Carmoon

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

En İyi Kısa Film Ödülü

Eksi Bir (Minus One)Yönetmen: Ömer Ferhat Özmen

Mansiyon Ödülü

Zarafet ve Şiddet Arasında (Between Delicate and Violent) Yönetmen: Şirin Bahar Demirel

FIPRESCI Ödülü

Beyaz Dağın Çocukları (Children of the White Mountain) Yönetmen: Yalçın Çiftçi