46. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 32. kez düzenlenen İFSAK Kısa Film Festivali, 14 Mart Cumartesi günü Sainte Pulchérie Lisesi Gösteri Salonunda düzenlenen ve sunuculuğunu Barkın Nevresoğlu’nun yaptığı kapanış ve ödül töreni ile sona erdi.

Ödül Töreni, İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı Tania Sisa’nın konuşmasıyla başladı. Festival destekçileri olan İtalyan Büyükelçiliği, İtalyan Kültür Merkezi, Com.it.es., Yunanistan Başkonsolosluğu, Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu, Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi, Avusturya Kültür Ofisi, Fransız Kültür Merkezi, Cervantes Enstitüsü İstanbul, Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi ve British Council’e teşekkür belgelerinin sunulmasının ardından her yıl düzenli olarak verilen İFSAK Sinema Emek Ödülü de sahibini buldu.

Bu yıl İFSAK Sinema Emek Ödülü, başta sinema ve tiyatro olmak üzere, diğer sanat dallarında da yıllar boyu büyük bir özveri ile sanatını icra eden, hiçbir zaman evrensel dünya görüşünden kopmadan hayatın ve sanatın içinde olan, sivil toplum kuruluşlarına verdiği destekle sinemanın ve sanatın örgütsel mücadelesinde de hep yanında olan Gülsen Tuncer’e verildi.

Festival’in ulusal bölümünde, 46. İFSAK Kısa Film ve Belgesel Yarışması’nda ön elemeyi geçen 36 film, yönetmen, senarist ve yapımcı Pelin Esmer, gazeteci, reklam yazarı ve senaryo yazarı Gaye Boralıoğlu, oyuncu ve tiyatro yönetmeni Mahir Günşiray’ın değerlendirmeleri ana seçici kurulu tarafından değerlendirilerek, Canlandırma, Deneysel, Belgesel ve Kurmaca dallarında ödüle layık görülen filmler belirlendi. Ana jürinin ödüle layık gördüğü 13 filmin yönetmenlerine ödül plaketleri jüri üyeleri ve İFSAK Kısa Film Festivali Genel Koordinatörü Işıl Yaman tarafından takdim edildi.

32. İFSAK Kısa Film Festivali, 15 Mart Pazar günü İFSAK Salonu’nda ve Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde 46. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması’nda ödül kazanan filmlerin özel gösterimiyle kapandı.

46. İFSAK ULUSAL KISA FİLM VE BELGESEL YARIŞMASI'NDA ÖDÜL ALAN KISA FİLMLER

Kurmaca Dalı Ödülleri

1. “326” Yönetmen: Miray Kuyumcu

2. “Bizim Olan Her Şey” Yönetmen: Deniz Kezik

3. “Ölüm Bizi Ayırana Dek” Yönetmen: Deniz Koloş

Jüri Özel Ödülü: “Garan” Yönetmen: Mahsum Taşkın

Belgesel Dalı Ödülleri

1. “Salman Gitmek İstiyor” Yönetmen: Ozan Takış

2. “Rengê Kevir” Yönetmen: Tuğba Yaşar

3. “Tanıştığıma Memnun Oldum” Yönetmenler: Jehan Barbur, Güneş Kazdal

Deneysel Dalı Ödülleri

1. “Buharlaşır Tüm Katı Olanlar” Yönetmen: Baturay Tunçat

2. “Cargo” Yönetmen: Gizem Tataroğlu

3. “Bu Bir Kültür Ürünüdür” Yönetmen: Veysel Ayvazoğlu

Canlandırma Dalı Ödülleri

1. “Behind” Yönetmen: Hamide Enise Aytekin

2. “Home Sweet Home” Yönetmen: Yiğit Armutoğlu

3. “Drip” Yönetmen: Zeynep Sude Yavuz