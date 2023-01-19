"49" filminin konusu nedir, oyuncuları kim? "49" filmi ne zaman vizyona girecek?

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:20

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:20

Aksiyon türündeki filmin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme aldı, yönetmenliğini ise Hakan İnan yaptı.

"49" FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

11 Haziran 2014’te binlerce kis¸ilik DEAŞ gu¨cu¨, Irak’ın Musul kentine saldırdı. Yerel güvenlik güçleri direnmeden s¸ehri terk edince, bu¨tu¨n Musul DEAŞ’ın eline gec¸ti. Tu¨rkiye’nin Musul Bas¸konsoloslugˆu, DEAŞ militanları tarafından is¸gal edildi ve 49 personel rehin alındı. ‘49’ filmi, Musul'da DEAŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatıyor.

"49" FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

"49" filminin başrolünde İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık yer alıyor.

"49" FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

"49" filmi 20 Ocak 2023 tarihinde vizyona girecek.