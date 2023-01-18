Demir Kadın: Neslican filmi ne zaman vizyona girecek? ‘Demir Kadın: Neslican’ filminin oyuncuları kim?
Yaşama tutunma mücadelesi ve daima korumayı başardığı pozitif duruşuyla tüm Türkiye’yi kendisine hayran eden Neslican Tay’ın yaşam öyküsü sinema perdesine geliyor. Demir Kadın: Neslican filmi ne zaman vizyona girecek? ‘Demir Kadın: Neslican’ filminin oyuncuları kim?
Erken yaştaki kaybıyla herkesi yasa boğan Neslican Tay’ın yaşam öyküsünün anlatıldığı ‘Demir Kadın: Neslican izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
‘DEMİR KADIN: NESLİCAN’ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı filmde Neslican Tay’ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor. Filmin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.
DEMİR KADIN: NESLİCAN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
‘Demir Kadın: Neslican’ 27 Ocak’ta vizyona girecek.
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