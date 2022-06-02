5. Antalya Akra Caz Festivali, 3 Haziran’da başlıyor

02 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Festivalde bu yıl sahne alacak sanatçılar ve gruplar şöyle: Igor Butman, Fantine, Imany, Akra Jazz Band, Kokoroko, Deli Bakkal, China Moses, Önder Focan Group, Antonio Lizana Flamenco Ensemble, Neşet Ruacan Quartet, August, Kick The Switch, Afroloji, Onat Murat Trio, Mark Eliyahu, Esra Kayıkçı Band, Fazıl Say, Bülent Evcil ve Yekta Kopan.

Derin sesi, ruhu, folk ve blues esintili besteleriyle, dinleyicilerine farklı ruh hallerini bir arada yaşatan Fransız soul divası Imany, 4 Haziran tarihinde cover şarkılardan oluşan yeni albümü “Voodoo Cello” ile festivalde yer alacak bir diğer isim. Imany konseri öncesinde Antalyalı müzisyenlerden oluşan Akra Jazz Band sahnede olacak.

SAY’DAN PRÖMİYER

Festival, 17-18 Haziran tarihlerinde Fazıl Say’ın iki konseriyle son bulacak. Sanatçının; Fikret Otyam, Ahmet Say, Yaşar Kemal, Yıldız Kenter, Türkan Saylan, Nejat Eczacıbaşı, Şarık Tara ve Tarık Akan gibi alanında derin izler bırakmış ustalar için bestelediği ve “Portreler” ismini verdiği yeni projesinin dünya prömiyerinin de gerçekleşeceği konserlerde Fazıl Say’a usta müzisyen Bülent Evcil (flüt) eşlik edecek. Bu anlatımlı kapanış konserlerinin eser sunumlarını ise Yekta Kopan gerçekleştirecek.

Festivalin tek konser biletleri 250 TL’den, tüm konserleri kapsayan kombine biletleri ise 1.000 TL’den yurtiçinde ve yurtdışında Biletix gişelerinden ve biletix.com’dan temin edilebilecek.

