5 bin yıllık kadın figürü izleri: Yassıtepe’de özel kaplar ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor. Geçmiş kazılarda üst üste 9 köyün gün yüzüne çıkarıldığı, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentte, binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan, ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği tespit edildi. Bu yılki kazılarda ise 5 bin yıl öncesine tarihlenen gerdanlık kabartmalı özel kaplar bulundu.





Höyüklerin öneminden bahseden Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Yeşilova Höyüğü, İzmir'de ilk köy yerleşiminin başladığı yer. Yassıtepe ve İpeklikuyu Höyüğü’yle birlikte İzmir'in geçmişine yönelik bulgu ve bilgiler sağlıyor. Bu yıl Yassıtepe kazılarına ağırlık verdik. Geleceğe miras projesi kapsamında bakanlığın desteğiyle çalışmaları hızlandırdık. Amacımız turizm ve arkeolojik alan oluşturabilmek. Çok geniş bulgulara rastlıyoruz. Milattan Önce 2 bin 800 yıllarında depremle yıkıldığı anlaşılan Erken Tunç Çağı'nda kurulan yerleşimde, birçok yapı ve içinde de yüzlerce çanak çömlek ile diğer bulgulara rastladık. Bu seneki çalışmalarımızda birkaç yapı üzerinde çalıştık. Çok miktarda özel kaba rastladık" dedi.





‘KADIN, YASSITEPE'DE ÇOK ÖNEMLİ’

Buluntularla ilgili detayları paylaşan Doç. Dr. Zafer Derin, "Bu özel kaplar, daha çok kadınlara hitap ediyor. Üzerinde kabartmalar olan, 'libasyon' dediğimiz adak kutu ve kapları ortaya çıkardık. 20'ye yakın çanak çömleğin yarısından fazlasının özel kaplar olduğunu gördük. Kadını anımsatan gerdanlık kabartmalı kaplar var. Küçük boyutta olanların üzerinde ise yine çeşitli bezemeler bulunuyor. Bunların hepsi pişmiş topraktan yapılmış. 5 bin öncesine tarihleniyor. Kentin ticari ve kültürel sürecinin, Yassıtepe'de başladığını ortaya koyuyor. Bazıları sağlam ele geçerken, bazıları restore edildi. Çoğuna sıvı madde koymak için yapılmış. Kadın, Yassıtepe'de çok önemli" dedi.