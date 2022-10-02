59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni yapıldı

02 Ekim 2022 Pazar, 16:22

Altın Portakal Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" ve "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" sahiplerini buldu. Törende, Altın Portakal'da ,1974'te "Bedrana" filmiyle "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazanan Perihan Savaş ile 1999'da "Gemide" ve 2006'da "Takva" filmleriyle "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü alan Erkan Can'a, "Onur Ödülü", Zerrin Tekindor'a da "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verildi.

Ödülünü Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan alan Savaş, bugün Antalya'da kortej geçişi ile güzel bir gün geçirdiğini söyledi. Festivalin de kendisi için son derece önemli olduğunu ifade eden Savaş, "Beni 48 yıl öncesine götürdü bu ödül. Sene 1974, 17 yaşındayım, Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu ödülü benim oldu. Demek ki insanlar sevgiyle, saygıyla, özveriyle işlerini yaptığı zaman o emek her zaman karşılığını buluyor" diye konuştu.

Savaş, sanatçıların emeklerinin karşılığı olarak telif haklarının da bir an önce çıkarılması temennisinde bulundu.

Ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten alan oyuncu Erkan Can da ödülünü başta Erdal Tosun olmak üzere sinemaya emek veren ve bugün hayatta olmayan sinema emekçileri için aldığını söyledi.

Törende "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alan oyuncu Zerrin Tekindor, sanatçıların büyük bir emekle çalıştıklarını belirtti.

Festivalin afişinde oyuncu Ediz Hun ile yer alan Filiz Akın, gönderdiği video kaydında, törene sağlık problemleri nedeniyle katılamadığını aktardı. Akın, festivalin afişinde yer almanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Ediz Hun da sanatın toplumların kalkınmasında önemli rolü bulunduğunu kaydetti. Sanat ve bilimin bir kuşun iki kanadı gibi olduğunu aktaran Hun, "Bu iki kanadını kullanarak uçarlar ve özgür olurlar. Bu bağlamda tabiatıyla Altın Portakal Film Festivali son derece önem taşıyor" dedi.

Konuşmasını uzun tutmayacağını dile getiren Hun, kendisine tablo hediye eden Bakan Ersoy'u çok bekletmek istemediğini belirtti. Bunun üzerine Bakan Ersoy da "Sanat için beklemeyeceksek ne için bekleyeceğiz?" ifadesini kullandı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması’nda 40 bin liralık "Jüri Özel Ödülü"nü "Yalnızlar" isimli senaryo ile Elif Refiğ ve Murat Mahmutyazıcıoğlu aldı. 80 bin lira değerindeki "En İyi Senaryo Ödülü"nün sahibi ise "Gölgeler Çekildiğinde" senaryosu ile Burcu Aykar oldu.

Tören, sanatçı Mustafa Sandal'ın konseri ile devam etti.