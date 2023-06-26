59 yıldır perdesini kapatmayan OBBKT Karadeniz turunda
Kurulduğu günden bu yana perdelerini hiç kapatmayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) şehrin tiyatrosu olmakla birlikte, bölge tiyatrosu olma niteliğini de devam ettiriyor.
59 yıldır kentin kültür ve sanat hayatına ışık tutmaya, Ordulu sanatseverleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturmaya devam eden OBBKT, Ordu’nun yanı sıra başka illerde de sahne alıyor. Bu kapsamda OBBKT 2-3 Temmuz tarihlerinde Giresun ve Trabzon’da sahne alacak.
1964 yılında Türk tiyatrosunun kurucusu Muhsin Ertuğrul tarafından Karadeniz’de bir bölge tiyatrosu niteliği ile kurulan ve 59 yıldır perdelerini hiç kapatmayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Radyo-yu Hümayun, adlı müzikal komedi ile 2 Temmuz Pazar günü Trabzon’un Akçaabat İlçesi’nde, 3 Temmuz Pazartesi günü ise Giresun seyirci ile buluşacak.
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