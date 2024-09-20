61. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nin basın toplantısı yapıldı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2024 - 04:00

Geçen yıl 60’ıncısının düzenlenmesi planlanan, “FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla” festival programından iki kez çıkarılan “Kanun Hükmü” belgeseli üzerinden ilerleyen sansür tartışmalarının ardından iptal edilen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bu yıl 61’incisi, 5-12 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Festivalin basın toplantısı, dün, Antalya’da yapıldı.

Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ulusal uzun metraj film yarışması jüri başkanı Ferzan Özpetek, ulusal uzun metraj film yarışması jüri üyeleri Deniz Göktürk Kobanbay ve İlker Kaleli, ulusal belgesel film yarışması jüri üyesi Jale İncekol, ulusal kısa film yarışması jürisi Pınar Göktaş, festival idari direktörü Cansel Tuncer ve festival sanat direktörü Deniz Yavuz katıldı.

‘DERSİMİZİ ALDIK’

Toplantıda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl festival afişinde başrolü halka verdiklerini belirtti ve festivalin bu yılki temasının “Hikâyemiz Birlikte” olduğunu açıkladı. Geçen yıl yaşananlardan sadece bir belediye başkanı olarak değil bir yurttaş, bir sinemasever olarak da üzgün olduğunu, bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı dahil hiçbir bakanlıktan destek almadıklarını vurgulayan Böcek, “Altını bir kez daha çizmek isterim ki bütün bilgi kirliliğine rağmen festivalimizi gerçekleştirmek için çok çaba gösterdik ama yaşadığımız talihsizlikleri siz de biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıldan dersimizi aldık. Festivalimizi bu yıl sinema emekçileri ile birlikte tek başımıza yapma kararı aldık.

‘SORUNLARI DÜŞÜNMEDİM’

Böcek’ten sonra söz alan Ferzan Özpetek, jüri başkanlığı teklifi geldiğinde geçen yılki sorunların kendisine aktarıldı ama ben hiçbirisini düşünmedim. Çünkü tamamen yeni filmlerin, yönetmenlerin, sinemacıların çıkması en büyük isteğim. Yeni yönetmenler yeni filmler onlara yol açmak, iyi filmler ve iyi yönetmenler, benim kafamdaki tek şey bu” dedi. Antalya’ya karşı borcu olduğunu dile getiren Özpetek, 1997 yılında “Hamam” filmi ile katıldığı Altın Portakal Film Festivali’nde Memduh Ün’ün film ile ilgili olumsuz tepki koyacağı düşünüldüğünü belirterek şunları söyledi: “Memduh Ün’ün film hakkında ağır tepkide bulunacağı konuşuluyordu. Kalkıp İstanbul’a döneyim mi diye düşünüyordum. Ama film o sene Antalya tarihinde nadir olan ‘en iyi film’, ‘en iyi yönetmen’ ödüllerini aldı. O seneki jüri üyesi Selma Güneri aktardı konuşmasında, meğer Memduh Ün ‘Bu büyük bir yönetmen dünya çapında ünlenecek’ demiş. Bu beni çok heyecanlandırdı. O yıl Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz da vardı, üçümüz aynı yarışmadaydık. Onlarla ayrı ayrı dostluklarımız pekişti. Benim için o yüzden çok önemli bir festival, bana çok kapıları açmış bir festival.”

‘SİYAD’LA ÇALIŞMAYA AÇIĞIZ’



Böcek ve Özpetek’ten sonra söz alan festival sanat direktörü Deniz Yavuz, 61. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nin içeriği ile ilgili bilgiler aktararak “Sinemanın birleştirici gücüne inanıyoruz ve her şeye rağmen ‘Yaşasın sinema’ çığlığı atıyoruz. Sinemacıların bir arada olduğu özgür ve sayısız festivaller diliyorum” dedi. Basın toplantısında “Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2008’den beri ‘SİYAD Ödülleri’ veriyordu fakat geçen yıl yaşananlardan dolayı bir açıklama yaparak festivalden desteklerini çektiklerini belirttiler. Bu yıl bu ödül verilmeyecek. SİYAD cephesiyle bu yıl için bir görüşmeniz oldu mu? Bundan sonraki yıllarda da bir araya gelme durumu olabilir mi” sorusunu yönelttik. Yavuz, SİYAD’ın uzun süredir Altın Portakal’la yakın ilişki ve işbirlikleri kurduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bu yıl ile ilgili bir işbirliği söz konusu değil. Ancak SİYAD’ın değerli üyeleri hem ana jüride hem de diğer yarışma jürilerinde yer alıyorlar. Tabii ki önümüzdeki yıllarda tekrar çalışmaya ve birlikte birçok şey yapmaya hazırız.” Yavuz, 60’ıncısı yapılamayan festivalin, bu yıl ve bu yıldan sonra 60. yıl ile ilgili sinemacılarla ortak çözüm önerileriyle bir noktada buluşmak ve onu hakettiği yere koymak istediklerini de söyleyerek “Biz hiçbir şey olmamış gibi 60. yıldan devam edemezdik. Festivalin periyodunun tamamlanması hem de yeni sinema yapıtlarının değerlendirilmesi adına yola devam etmek gerekiyor” dedi.

FİLİSTİN İÇİN ÖZEL BÖLÜM



Festival idari direktörü Cansel Tuncer, festival kapsamında öğrenciler için biletlerin 5 TL, tam biletlerin ise 10 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Festival, filmlerinin Antalya merkezde Cam Piramit’te, yine aynı alanda bulunan açık hava sinemasında ve Özdilek AVM ile Migros sinemalarında filmler gösterimde olacağını belirtti. Filmler aynı zamanda iki farklı sinema tır’ı ile Antalya’nın ilçelerinde de gösterilecek. Tuncer, “Filistin için özel gösterim bölümü düzenledik. Yedi uluslararası film olacak. Bu filmlerin üç tanesi Filistin yapımı filmler olacak. Bu vesileyle bölgedeki katliamın bir an önce sona ermesini diliyoruz” dedi.



KORTEJ TARTIŞMASI



Altın Portakal’ın bir simgesi haline gelen ve her yıl geleneksel olarak yapılan kortejinin bu yıl yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine ortam gerildi. Özpetek, eskiden bir yurttaşın sevdiği bir oyuncuyu görebilmesi için korteje gittiğini ancak sosyal medya platformlarının popüler olmasıyla birlikte yurttaşların oyunculara oradan da ulaşabildiğini belirterek kortej konusunun henüz netleştirilmediğini, birkaç gün içerisinde bir karar verileceğini söyledi. Özpetek, “Siz kimleri çağırırdınız, kimleri gömek isterdiniz” sorusu üzerine gazeteci “Ben yapılsın ya da yapılmasın anlamında sormadım. Geçmişte yapılıyordu, yine yapılacak mı, benim sorum buydu” diye yanıtladı. Özpetek, “Eskiden benim bayıldığım bir olaydı kortej. Ama bugün ne oldu, ne yapmamız gerekiyor, hep beraber düşünelim” dedi.

