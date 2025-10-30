66. Selanik Film Festivali’nde 278 uzun ve kısa metraj izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

Gösterimler kentin önemli sinema salonları Olympion, Pavlos Zannas, Frida Liappa, Tonia Marketaki, John Cassavetes, Stavros Tornes ve Makedonikon sinema salonlarında gerçekleştirilecek. Etkinlik 278 uzun ve kısa metrajla birlikte 86 filmi çevrimiçi gösterecek. Ulusal Sinema günü olan 30 Ekim’de tüm filmlerin bilet ücreti 2 euro olacak.

Açılış filmi

Father Mother Sister Brother

Açılış filmi Father Mother Sister Brother’ın gösterimine başrol oyuncularından Indya Moore, filmin görüntü yönetmeni Frederick Elmes, filmin yapımcısı Atilla Salih Yücer, kostüm tasarımcısı Catherine George katılacak. Indya Moore’u Pose (2018-2021) adlı diziden tanıyoruz.

Jim Jarmusch, David Lynch, Ang Lee, Mira Nair, John Cassavetes gibi yönetmenlerle çalışan Frederic Elmes aynı zamanda Uluslararası Yarışma bölümünün jüri üyelerinden. Elmes görüntü yönetmenliğiyle ilgili ustalık sınıfı yapacak. Kostüm tasarımcısı Catherine George filmlerdeki kostümlerin önemine değinecek.

Filmde Cate Blanchett, Charlotte Rampling, Adam Driver, Vicky Krieps, Indya Moore ve Tom Waits oynuyor. Üç hikayeden oluşan dramatik komedi sıradanlığın güzelliği, iletişimin kusurlu doğası, ayrıntılar, sadeliğin yüceliği, sıradışı mizah içeriyor.

Festivalin bölümleri

Festival, Uluslararası Yarışma, Meet the Neighbors, Film Forward, Film Forward Özel Gösterimler, Immersive, Isabelle Huppert’e Saygı, Olay Örgüsü: Altıncı Hissin Ötesinde, Survey Expanded: Kırılganlıklar, Hélène Cattet ile Bruno Forzani toplu gösterimi, Marcel Pagnol: Mercek Altında, Yeni Ufuklar, Özel Gösterimler, Round Midnight, Smart 7, Next Gen,

Yorgos Tsemberopoulos’a Saygı, Yunan Film Festivali (First Run, A Second Viewing, Crossing Borders, Ödüllü Filmler) adlı bölümlerden oluşuyor.





Immersive





Hélène Cattet ile Bruno Forzani





Marcel Pagnol: Mercek Altında





Ustalık sınıfları

Altın İskender ödülü verilecek Isabelle Huppert ile Yorgos Tsemberopoulos ustalık sınıfı yapacaklar.

Agora ustalık sınıfında senarist ve yönetmen Saverio Costanzo, edebi eserlerin sinemaya uyarlamanın zorluklarını anlatacak.

Görüntü yönetmeri Frederick Elmes filmin özünü oluşturan estetik yaklaşımları nasıl şekillendirdiğini açıklayacak.

Casting direktörleri

Ünlü casting direktörleri Tanja Grunwald, Yngvill Kolset Haga, Lucinda Syson, Avrupa Film Yapımcıları Derneği’nin başkanı David Zitzlsperger incelikli casting sanatının sırlarını anlatacaklar.

Kostüm tasarımcısı Catherine George kostümlerin filmin anlatı örgüsünde ne denli önemli bir yerleri olduğunu paylaşacak.

Dublörler Sotiris Kraniotis ile Kris Radanov dublörlük mesleğinin tekniklerini, uygulamalarını, sanatsal boyutlarını aktaracaklar.

Senarist ve yazar Nikos Panayotopoulos Olay Örgüsü: Altıncı Hissin Ötesinde adlı özel bölümle ilgili konuşacak.