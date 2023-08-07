660 yıllık tarihi hamama uluslararası dokunuş
Yaşar Üniversitesi, Erasmus+ Yüksek Öğretim Hareketliliği Karma Yoğun Programları kapsamında uluslararası projeye ev sahipliği yaptı. Yaşar Üniversitesi adına Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, organizatör kurum olarak ilk projesini gerçekleştirdi.
Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile partner kurumlarından Yunanistan’ın Atina kentindeki University of West Attica ve İspanya’nın Granada şehrindeki Andalusion School of Design and Art-ESADA’dan gelen eğitmen ve öğrencilerden oluşan 40 kişilik grup, Yaşar Üniversitesi’nde bir araya geldi. Grup, ardından alan çalışması olarak seçilen İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan İsa Bey Hamamı’nda incelemelerde bulundu.
Yaz okulunda, ‘Yaparak Öğrenme’
modelinin kullanıldığının altını çizen
Dr. Ebru Karabağ, “Kısmen bozulmuş
veya yok olmuş kültür mirası
yapılara yapılan geçici müdahalelere
odaklandık. Proje alanı olarak seçilen
1360’lı yıllara tarihlenen İsa Bey
Hamamı’nı incelediler. Edindikleri
teorik bilgileri ve araştırmaları proje
konusu olarak seçilen tarihi yapıda
uyguladılar” dedi.
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