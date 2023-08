660 yıllık tarihi hamama uluslararası dokunuş

Yayınlanma: 07.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.08.2023 - 05:06

Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile partner kurumlarından Yunanistan’ın Atina kentindeki University of West Attica ve İspanya’nın Granada şehrindeki Andalusion School of Design and Art-ESADA’dan gelen eğitmen ve öğrencilerden oluşan 40 kişilik grup, Yaşar Üniversitesi’nde bir araya geldi. Grup, ardından alan çalışması olarak seçilen İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan İsa Bey Hamamı’nda incelemelerde bulundu.

Yaz okulunda, ‘Yaparak Öğrenme’ modelinin kullanıldığının altını çizen Dr. Ebru Karabağ, “Kısmen bozulmuş veya yok olmuş kültür mirası yapılara yapılan geçici müdahalelere odaklandık. Proje alanı olarak seçilen 1360’lı yıllara tarihlenen İsa Bey Hamamı’nı incelediler. Edindikleri teorik bilgileri ve araştırmaları proje konusu olarak seçilen tarihi yapıda uyguladılar” dedi.