679 yaşındaki katedrali yangın da yıkamadı! 8 Aralık'ta tekrar açılıyor...

Yayınlanma: 06.12.2024 - 11:25

Güncelleme: 06.12.2024 - 12:13

Fransa'da 2019'daki yangının ardından büyük hasar gören tarihi Notre Dame Katedrali, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından 8 Aralık'ta kapılarını ziyaretçilere açacak. 1162'de temeli atılan katedral, Fransız yazar Victor Hugo'nun "Notre Dame'ın Kamburu" eserine ilham kaynağı olmuştu.

Katedral temeli atıldıktan tam 183 yıl sonra 1345'te açıldı ve 674 yıl sonra 2019'da çıkan yangının ardından 5 yıl süren bir çalışma ile tekrar açılmak için gün sayıyor.

İşte Notre Dame Katedrali'nin açılış töreni tarihi ve diğer ayrıntılar...

RESTORASYONDA BİNLERCE AĞAÇ KULLANILDI

Yangının ardından, katedralin yeniden inşa edilmesi için büyük bir çaba sarf edildi. Restorasyon çalışmaları sırasında yaşanan zorluklar arasında kurşun zehirlenmesi ve Covid-19 salgını yer alırken çalışmalar 2021'de hız kazanabildi. 2 bin işçi ve 250 firma tarafından yürütülen restorasyon sürecinde, 1000 metreküp taş ve 2 binden fazla meşe ağacı kullanıldı. Ayrıca, tarihi yapının aslına uygun olarak restore edilmesi için modern teknolojiye başvuruldu.

NE ZAMAN AÇILIYOR?

Katedralin açılış töreni, 7 Aralık'ta başlayacak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılımıyla yapılacak. Katılım çağrıları, Papa Franciscus ve dünya liderlerini kapsıyor. 8 Aralık'tan itibaren, katedral halkın ziyaretine açılacak. Ziyaretçiler, önceden yapılan rezervasyonlarla katedrali gezebilecekler.

CANLI YAYIMLANACAK!

Açılış için yoğun güvenlik önlemleri alınacak ve çevredeki restoranlar, metro durakları ve ulaşım yolları geçici olarak kapalı olacak. Katedralin çevresinde terörle mücadele kapsamında güvenlik alanı oluşturulacak. 8 Aralık'tan itibaren, Parisliler katedralin etkinliklerini Seine Nehri etrafında kurulan ekranlardan izleyebilecek.