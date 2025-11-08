68. Grammy Ödülleri adayları açıklandı: En çok adaylık Kendrick Lamar’a

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 68. Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı. Bu yılın en çok aday gösterilen ismi, rap müziğin yıldızı Kendrick Lamar oldu. Sanatçı, GNX albümü ve hit parçası Luther ile Yılın Albümü, Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı dahil olmak üzere toplam 9 dalda adaylık elde etti.





Lamar’ı, bu yıl 7 adaylıkla Lady Gaga izledi. Gaga, Mayhem albümüyle Yılın Albümü kategorisinde yarışırken, Abracadabra adlı parçası hem Yılın Şarkısı hem de Yılın Kaydı dallarında aday gösterildi.





Latin müziğin yıldızı Bad Bunny, DeBí TiRAR MáS FOToS albümüyle 6 adaylık kazanırken, genç pop yıldızı Sabrina Carpenter da Man’s Best Friend albümüyle ikinci kez üst üste tüm ana kategorilerde aday olarak 6 dalda yarışacak.

Öte yandan Grammy rekortmenlerinden Taylor Swift, yeni albümü The Life of a Showgirl’ün değerlendirme döneminden bir ay sonra yayımlanması nedeniyle bu yıl aday listesinde yer almadı.





68. Grammy Ödülleri, 2 Şubat 2026 Pazar günü Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da düzenlenecek. Tören CBS kanalında canlı yayınlanacak ve Paramount+ platformundan da izlenebilecek.



Listenin tamamı ise şu şekilde:

YILIN KAYDI

“DtMF” – Bad Bunny

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Anxiety” – Doechii

“Wildflower” – Billie Eilish

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Luther” – Kendrick Lamar feat. SZA

“The Subway” – Chappell Roan

“APT.” – ROSÉ & Bruno Mars

YILIN ALBÜMÜ

DeBí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse (Pusha T & Malice)

Mayhem – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

Mutt – Leon Thomas

Chromakopia – Tyler, The Creator

YILIN ŞARKISI

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Anxiety” – Doechii

“APT.” – ROSÉ & Bruno Mars

“DtMF” – Bad Bunny

“Golden” – HUNTR/X

“Luther” – Kendrick Lamar feat. SZA

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Wildflower” – Billie Eilish

EN İYİ YENİ SANATÇI

Olivia Dean, KATSEYE, The Marias, Addison Rae, Sombr, Leon Thomas, Alex Warren ve Lola Young

YILIN YAPIMCISI (Klasik Dışı)

Dan Auerbach, Cirkut, Dijon, Blake Mills ve Sounwave

YILIN SÖZ YAZARI (Klasik Dışı)

Amy Allen, Edgar Barrera, Jessie Jo Dillon, Tobias Jesso Jr. ve Laura Veltz

EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI

“Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande

“Golden” – HUNTR/X

“Gabriela” – KATSEYE

“APT.” – ROSÉ & Bruno Mars

“30 For 30” – SZA & Kendrick Lamar

EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ

Justin Bieber – Swag

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Miley Cyrus – Something Beautiful

Lady Gaga – Mayhem

Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)

EN İYİ DANS/POP KAYDI

Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame

Lady Gaga – Abracadabra

Zara Larsson – Midnight Sun

Tate McRae – Just Keep Watching

PinkPantheress – Illegal

EN İYİ ROCK ŞARKISI

Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be

Sleep Token – Caramel

Hayley Williams – Glum

Turnstile – Never Enough

Yungblud – Zombie

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ

Bon Iver – Sable, Fable

The Cure – Songs of a Lost World

Tyler, The Creator – Don’t Tap the Glass

Wet Leg – Moisturizer

Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party

EN İYİ R&B PERFORMANSI

Justin Bieber – Yukon

Chris Brown feat. Bryson Tiller – It Depends

Kehlani – Folded

Leon Thomas – Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)

Summer Walker – Heart of a Woman

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

Clipse – Let God Sort Em Out

GloRilla – Glorious

JID – God Does Like Ugly

Kendrick Lamar – GNX

Tyler, The Creator – Chromakopia

EN İYİ COUNTRY SOLO PERFORMANSI

Tyler Childers – Nose on the Grindstone

Shaboozey – Good News

Chris Stapleton – Bad As I Used To Be

Zach Top – I Never Lie

Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

EN İYİ AMERİCANA ALBÜMÜ

Jon Batiste – Big Money

Larkin Poe – Bloom

Willie Nelson – Last Leaf on the Tree

Molly Tuttle – So Long Little Miss Sunshine

Jesse Welles – Middle

EN İYİ LATİN POP ALBÜMÜ

Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)

KAROL G – Tropicoqueta

Natalia Lafourcade – Cancionera

Alejandro Sanz – ¿Y Ahora Qué?

GÖRSEL MEDYA İÇİN EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

John Powell – How to Train Your Dragon

Theodore Shapiro – Severance: Season 2

Ludwig Göransson – Sinners

John Powell & Stephen Schwartz – Wicked

Kris Bowers – The Wild Robot