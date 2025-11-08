68. Grammy Ödülleri adayları açıklandı: En çok adaylık Kendrick Lamar’a

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 68. Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı. Bu yılın en çok aday gösterilen ismi, rap müziğin yıldızı Kendrick Lamar oldu. Sanatçı, GNX albümü ve hit parçası Luther ile Yılın Albümü, Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı dahil olmak üzere toplam 9 dalda adaylık elde etti.
Lamar’ı, bu yıl 7 adaylıkla Lady Gaga izledi. Gaga, Mayhem albümüyle Yılın Albümü kategorisinde yarışırken, Abracadabra adlı parçası hem Yılın Şarkısı hem de Yılın Kaydı dallarında aday gösterildi.
Latin müziğin yıldızı Bad Bunny, DeBí TiRAR MáS FOToS albümüyle 6 adaylık kazanırken, genç pop yıldızı Sabrina Carpenter da Man’s Best Friend albümüyle ikinci kez üst üste tüm ana kategorilerde aday olarak 6 dalda yarışacak.
Öte yandan Grammy rekortmenlerinden Taylor Swift, yeni albümü The Life of a Showgirl’ün değerlendirme döneminden bir ay sonra yayımlanması nedeniyle bu yıl aday listesinde yer almadı.
68. Grammy Ödülleri, 2 Şubat 2026 Pazar günü Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da düzenlenecek. Tören CBS kanalında canlı yayınlanacak ve Paramount+ platformundan da izlenebilecek.
Listenin tamamı ise şu şekilde:
YILIN KAYDI
“DtMF” – Bad Bunny
“Manchild” – Sabrina Carpenter
“Anxiety” – Doechii
“Wildflower” – Billie Eilish
“Abracadabra” – Lady Gaga
“Luther” – Kendrick Lamar feat. SZA
“The Subway” – Chappell Roan
“APT.” – ROSÉ & Bruno Mars
YILIN ALBÜMÜ
DeBí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
Swag – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Let God Sort Em Out – Clipse (Pusha T & Malice)
Mayhem – Lady Gaga
GNX – Kendrick Lamar
Mutt – Leon Thomas
Chromakopia – Tyler, The Creator
YILIN ŞARKISI
“Abracadabra” – Lady Gaga
“Anxiety” – Doechii
“APT.” – ROSÉ & Bruno Mars
“DtMF” – Bad Bunny
“Golden” – HUNTR/X
“Luther” – Kendrick Lamar feat. SZA
“Manchild” – Sabrina Carpenter
“Wildflower” – Billie Eilish
EN İYİ YENİ SANATÇI
Olivia Dean, KATSEYE, The Marias, Addison Rae, Sombr, Leon Thomas, Alex Warren ve Lola Young
YILIN YAPIMCISI (Klasik Dışı)
Dan Auerbach, Cirkut, Dijon, Blake Mills ve Sounwave
YILIN SÖZ YAZARI (Klasik Dışı)
Amy Allen, Edgar Barrera, Jessie Jo Dillon, Tobias Jesso Jr. ve Laura Veltz
EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI
“Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
“Golden” – HUNTR/X
“Gabriela” – KATSEYE
“APT.” – ROSÉ & Bruno Mars
“30 For 30” – SZA & Kendrick Lamar
EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ
Justin Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Miley Cyrus – Something Beautiful
Lady Gaga – Mayhem
Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)
EN İYİ DANS/POP KAYDI
Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame
Lady Gaga – Abracadabra
Zara Larsson – Midnight Sun
Tate McRae – Just Keep Watching
PinkPantheress – Illegal
EN İYİ ROCK ŞARKISI
Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be
Sleep Token – Caramel
Hayley Williams – Glum
Turnstile – Never Enough
Yungblud – Zombie
EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ
Bon Iver – Sable, Fable
The Cure – Songs of a Lost World
Tyler, The Creator – Don’t Tap the Glass
Wet Leg – Moisturizer
Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party
EN İYİ R&B PERFORMANSI
Justin Bieber – Yukon
Chris Brown feat. Bryson Tiller – It Depends
Kehlani – Folded
Leon Thomas – Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)
Summer Walker – Heart of a Woman
EN İYİ RAP ALBÜMÜ
Clipse – Let God Sort Em Out
GloRilla – Glorious
JID – God Does Like Ugly
Kendrick Lamar – GNX
Tyler, The Creator – Chromakopia
EN İYİ COUNTRY SOLO PERFORMANSI
Tyler Childers – Nose on the Grindstone
Shaboozey – Good News
Chris Stapleton – Bad As I Used To Be
Zach Top – I Never Lie
Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
EN İYİ AMERİCANA ALBÜMÜ
Jon Batiste – Big Money
Larkin Poe – Bloom
Willie Nelson – Last Leaf on the Tree
Molly Tuttle – So Long Little Miss Sunshine
Jesse Welles – Middle
EN İYİ LATİN POP ALBÜMÜ
Rauw Alejandro – Cosa Nuestra
Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)
KAROL G – Tropicoqueta
Natalia Lafourcade – Cancionera
Alejandro Sanz – ¿Y Ahora Qué?
GÖRSEL MEDYA İÇİN EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
John Powell – How to Train Your Dragon
Theodore Shapiro – Severance: Season 2
Ludwig Göransson – Sinners
John Powell & Stephen Schwartz – Wicked
Kris Bowers – The Wild Robot