68'liler Vakfı, Duayen Hukukçu Alp Selek'i anmak için bir araya geldi

Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:09

Güncelleme: 28.05.2024 - 14:09

Gecede Taksim Dayanışması üyesi Mücella Yapıcı, yazarımız Şükran Soner, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, FETÖ’nün kumpas davaları sırasında hukuksuzluğa isyan ederek yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar ve SOL Parti Parti Meclisi Üyesi Alper Taş gibi birçok isim yer aldı.

Mücella Yapıcı, yaptığı konuşmada Gezi tutukluları ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için adalet çağrısında bulunarak, birlik olunması gerektiğini vurguladı.

Gezi Parkı eylemleri sonrasında tutuklanan ve yaklaşık 18 ay cezaevinde kalan Yapıcı, Yargıtay kararıyla tahliye edilerek 28 Eylül 2023'te serbest bırakılmıştı. Yapıcı, konuşmasında, "Gezi davasında haksız yere tutuklu bulunan arkadaşlarımız ve Selahattin Demirtaş için adalet istiyoruz. Birlik olmalıyız, dayanışma içinde olmalıyız," ifadelerini kullandı.

Mısır Çarşısı davası nedeniyle yargılaması 25 yıldır süren ve Fransa’da yaşayan sosyolog Pınar Selek’in babası ve avukatı Alp Selek de bir konuşma yaptı. Selek, adaletsizliklere karşı birlik olunması gerektiğini ve haksızlıkların bu şekilde ortadan kalkacağını söyleyerek programı düzenleyenlere teşekkür etti. Selek, "Adaletsizliklere karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Bu birliktelik, haksızlıkların sona ermesini sağlayacaktır. Bu güzel programı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum," dedi.

68'liler Vakfı üyeleri, etkinlik boyunca Alp Selek'in hukuk alanındaki katkılarını ve toplumsal adalet mücadelesindeki önemini anlatarak, onun anısını yaşatmak için bir araya geldiklerini belirttiler.