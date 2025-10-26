7 Kocalı Hürmüz, 10 yıl sonra yeniden sahneye döndü: Hürmüz’ün fendi...

Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Sadık Şendil’in yazdığı, gazetemizin yazarı, usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in yönettiği klasik müzikal tiyatro eseri “7 Kocalı Hürmüz”, 10 yıl sonra yeniden sahnelendi.

Dün akşam, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde prömiyerini yapan müzikale İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gazetemizin imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, tiyatro sanatçıları Suna Keskin, Göksel Kortay, Bihter Dinçel, Gürgen Öz, moda tasarımcısı Hakan Akkaya gibi sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim ve yurttaşlar katıldı.

GEÇMİŞTEN GÜNCELE

Hikâye klasik: 19. yüzyılın sonlarında İstanbul’un Taşkasap semtinde yaşayan Hürmüz, hepsi farklı mesleklerden olan, birbirinden habersiz altı koca ile evlenmiş, ancak yetinmeyip yedinci bir erkeğe âşık olmuş, bir doktora... Hepsini bir arada idare etmeye çalışan Hürmüz’ün başından geçen trajikomik hikâye, geçmişin izleri ve bugünün sorunları ile izleyiciye yansıtılıyor. Silivri zindanı, sahte diploma tartışmaları, AKP’nin gizli tanık hukuku, belediyelere, kayyum atamaları, kadınların yaşadığı zorluklar...

Güncel sorunların ince ince işlendiği müzikalde, Hürmüz’ün Trablusgarp’taki asker kocası rolünde sahneye çıkan Müjdat Gezen’in, kadı ile tartışmasındaki “hak, hukuk, adalet” vurgusu, gecenin en dikkat çeken anı oldu. Nihayetinde Hürmüz’ün fendi erkeği yendi...

MİNE KOŞAN KONUK SANATÇI

20 kişinin görev aldığı oyunun ana kadrosunda Çağla Şikel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen, Şeyla Halis, Suzan Kardeş, Defne Yalnız, Diren Polatoğulları, Orçun Kaptan, Mehmet Fatih Dokgöz, Bilal Çatalçekiç, Cengiz Gezgin, Ramin Nezir bulunuyor. Anlatıcılığını Barış Taşkın’ın etkileyici performansıyla üstlendiği oyunda Müjdat Gezen Sanat Merkezi son sınıf öğrencilerinden Nur Çiçek Özenir, Atakan Yılmaz, Ekin Köksal ve Miray Sema Kuru da ana kadroda rol alıyor. Mine Koşan’ın konuk sanatçı olarak yer aldığı müzikalin koreografisinde dans topluluğu Anadolu Ateşi var.

Oyun 28 Ekim, 30 Ekim, 8 Kasım, 9 Kasım, 23 Kasım ve 26 Kasım saat 20.00’de İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde ve31 Ekim, 28 Kasım ve 18 Aralık saat 20.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde; 15 Kasım saat 15.00 ve 20.30’da Ankara Ted Ata Sahne’de; 29 Kasım ve 13 Aralık saat 20.00’de Bursa Merinos Atatürk KKM Osmangazi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

'KAYYUMA GEÇİT YOK'

Müzikalin sonunda oyunda emeği geçenlere tek tek teşekkür eden Gezen, oyunun prömiyerine çiçek yerine, Konya Karabıyık Hatıra Ormanı’na fidan bağışı yapan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e teşekkür etti. Gezen, fidan bağışı sertifikasını okurken Çelik için “Çok çekti bu çocuk” dedi. Gezen konuşurken yurttaşlardan, “Kayyuma geçit yok” sloganı atıldı.

İmamoğlu’nun adını söyledikten sonra da salonda büyük bir alkış koptu. Gezen, “Ben hapis yatmanın ne olduğunu bildiğim için ona sabır diliyorum. Ama bu ülke öyle devirler atlattı ki birkaç defa daha. Ben de Kenan Evren devrinde, ondan evvel Selimiye’de, sonra Sultanahmet’te biraz yattım ama o zamanlar bu kadar kötü değildi adliye sistemi. Benim de Savaş Dinçel’le birlikte hem elime hem ayağıma zincir vurdular ama biz ilk çıktığımız davada beraat ettik. Hemen de çıkardılar bizi içeriden dışarıya. Yani söyleyeceğim, Allah sizin gibilere sabır versin. Çok çekiyorsunuz, biliyorum” dedi.

GAZETEMİZE TEŞEKKÜR

Gezen, İmamoğlu ve Çelik’in ardından gazetemize de teşekkür etti. Gazetemizin imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, salondaki yurttaşlar tarafından alkışlarla onurlandırıldı. Gezen, “Alev Coşkun, gazeteyi ayakta tutmaya çalışıyor. Hepimiz çalışıyoruz. Lütfen Cumhuriyet okuyun. Cumhuriyet sizlerin gazetesidir” dedi.