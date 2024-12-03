7 yaşındaki Ömür Asaf, tedavi gördüğü hastanede yaptığı resimlerle sergi açtı

Yayınlanma: 03.12.2024 - 09:41

Güncelleme: 03.12.2024 - 09:41

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Ömür Asaf Çöp, fizik tedavi görmek için gittiği hastanede resim yeteneğiyle dikkat çekti. Doğuştan akciğer enfeksiyonu nedeniyle bacak kaslarını yönetemeyen minik Ömür Asaf, bir ay önce Ünye Devlet Hastanesi’nde fizik tedaviye başladı. Annesi Sultan Çöp ile birlikte dördüncü katta tedavisi sürerken, Çöp' ün sanatsal yeteneği ortaya çıktı.

Tedavi süresince Ömür Asaf’ın sıkıldığını fark eden annesi, ona boya kalemleri ve defter alarak zaman geçirmesini sağladı. Çocuğun çizdiği resimler, hastane yönetiminin dikkatini çekti ve hastanede minik bir sergi düzenlendi.





DEFTERLERİ BOYALAMAYA BAŞLAYINCA BİR ŞEYLER ÇİZDİĞİNİ FARK ETTİK

Anne Sultan Çöp, oğlu Ömür Asaf’ın resim yeteneğini nasıl fark ettiklerini anlattı:

“Ömür Asaf doğuştan akciğer enfeksiyonu kaptı ve beyin bacak kaslarını yönetmiyor. Bu nedenle bir ay önce Ünye Devlet Hastanesi’nde fizik tedaviye başladık. Hastane odasında beklerken canı sıkılmaya başladı. Ona boya kalemleri ve defter aldım. Defterleri boyalamaya başlayınca resim çizmeye başladı. Bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle gezmeyi sevmez ama bu tedavi süreci gayet iyi gidiyor.

Kat hemşireleri odadan geçtikçe Ömür Asaf’ın çizdiği resimlerden çok etkilendi. Resimler çoğaltıkça hemşireler, bu eserleri herkesin görmesini istediklerini söylediler ve hastanenin alt katında sergi açtılar.”





BU SANATSAL ÇALIŞMALAR ÖZEL YETENEK VE BECERİ

Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Dündar, Ömür Asaf’ın sanatsal çalışmaları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ömür Asaf hastanemize geleli yaklaşık bir ay oldu. Ancak bu sürede çok güzel eserler ortaya koyduğunu fark ettik. Biz de hastane olarak bu eserleri sergileyerek hastalarımızla paylaşalım istedik. Ömür Asaf ve onun gibi yetenekli kardeşlerimize desteğimiz tamdır. Hastanemizde daha önce de farklı sergiler düzenlendi ancak bu sanatsal çalışmalar özel yetenek ve özel beceri gerektiriyor.”