75. Emmy Ödülleri ertelendi!

Yayınlanma: 10.08.2023 - 17:41

Güncelleme: 10.08.2023 - 17:41

Bu yıl 75'incisi düzenlenecek olan Emmy ödülleri gerçekleşen grevler nedeniyle ertelendi. Emmy ödüllerin ertelenme nedeni grevler nedeniyle eğlence endüstrisini durma noktasına gelmesi.

Televizyon Akademisi, yaptığı açıklamada, "Sektörün geri kalanı gibi, mevcut sendika müzakerelerinde tüm taraflar için adil ve zamanında bir çözüm olacağını umuyoruz. Fox'taki ortaklarımızla durumu yakından izlemeye devam ediyoruz ve bir güncelleme olup olmadığı ve ne zaman mevcut olduğu konusunda size bilgi vereceğiz." dedi.

EMMY ÖDÜLLERİ TARİHİNDE İKİNCİ ERTELENME

75 yıldır düzenlenen Emmy ödülleri tarihinde ikinci defa ertelenecek. Primetime Emmy ödülleri 2001 yılında gerçekleşen 11 Eylül saldırısı nedeniyle ertesi yıla ertelenerek Ocak ayında gerçekleşmişti. 75'inci Emmy ödüllerinin 2024 yılının Ocak ayında yapılması bekleniliyor.