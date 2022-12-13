Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandıran 'Şahsiyet' dizisi geri dönüyor

13 Aralık 2022 Salı, 13:26

Puhu TV ekranlarında beğeniyle izlenen ve Haluk Bilginer’e 47’nci Uluslararası Emmy Ödülleri’nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü getiren 'Şahsiyet' diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TV 100’ün haberine göre ünlü isimlerle yaptığı gündeme gelen Disney+, Şahsiyet dizisinin yayın haklarını satın aldı ve ikinci sezon için hazırlıklara başladı.

Dizinin ilk sezonunda Haluk Bilginer dışında Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimler dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştı.

ULUSLARARASI EMMY ÖDÜLÜ'NÜ KAZANMIŞTI

Haluk Bilginer, "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görülmüştü.

ŞAHSİYET'İN KONUSU NE?

Emekli adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce hayatını kaybetmiştir.

Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.

Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh'ın aldığı cinayet kararı, Nevra'nın hayatını da tamamen değiştirecektir.