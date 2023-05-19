Kuru Otlar Üstüne filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kuru Otlar Üstüne filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 19.05.2023 - 22:51

Güncelleme: 19.05.2023 - 22:51

Kuru Otlar Üstüne, yönetmenliğini ve senaristliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği, 2023 yapımlı bir dram filmidir.



KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN KONUSU NE?

Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmendir. Ancak meslektaşı Kenan ile birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri paramparça olur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.



KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Deniz Celiloğlu - Samet

Merve Dizdar - Nuray

Musab Ekici - Kenan

Ece Bağcı - Sevim

Erdem Şenocak - Tolga

Yüksel Aksu - Vahit

Münir Can Cindoruk - Feyyaz

Onur Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir

Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü

Cengiz Bozkurt - Polis

S. Emrah Özdemir - Çavuş

Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime

Elit Andaç Çam - Firdevs

Nalan Kuruçim - Kevser

Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan

Eylem Canpolat - Halime

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Film, 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girecek.

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Erzurum'da çekimleri başlayan filmin doğa çekimleri Adıyaman'da gerçekleştirildi.