Kuru Otlar Üstüne filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kuru Otlar Üstüne filmi nerede çekildi?
Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne' sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Filmin galası 76. Cannes Film Festivali'nde yapıldı. Peki, Kuru Otlar Üstüne filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kuru Otlar Üstüne filmi nerede çekildi? Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek?
Kuru Otlar Üstüne, yönetmenliğini ve senaristliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği, 2023 yapımlı bir dram filmidir.
KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN KONUSU NE?
Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmendir. Ancak meslektaşı Kenan ile birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri paramparça olur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.
KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Deniz Celiloğlu - Samet
Merve Dizdar - Nuray
Musab Ekici - Kenan
Ece Bağcı - Sevim
Erdem Şenocak - Tolga
Yüksel Aksu - Vahit
Münir Can Cindoruk - Feyyaz
Onur Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir
Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü
Cengiz Bozkurt - Polis
S. Emrah Özdemir - Çavuş
Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime
Elit Andaç Çam - Firdevs
Nalan Kuruçim - Kevser
Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan
Eylem Canpolat - Halime
KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Film, 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girecek.
KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Erzurum'da çekimleri başlayan filmin doğa çekimleri Adıyaman'da gerçekleştirildi.
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