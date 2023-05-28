Cannes'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar hangi rolü ile ödül aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 00:20

Güncelleme: 28.05.2023 - 00:20

Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Merve Dizdar'a verildi.



MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesinde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı. Tiyatroya Semaver Kumpanya ile başladı. İlk sinema filmi Bir Ses Böler Geceyi'de Cem Davran ile birlikte rol aldı. Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar ve Çılgın Dersane Üniversitede, Masumlar Apartmanı gibi dizilerde yer aldı. TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlendi.

MERVE DİZDAR EVLİ Mİ?

2018 yılında evlendiği oyuncu eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında boşandı.



MERVE DİZDAR'IN YER ALDIĞI FİLMLER

2012 Bir Ses Böler Geceyi

2013 Mandıra Filozofu

2016 Yok Artık 2

2017 Organik Aşk Hikâyeleri

Körfez

2018 Batlır

2019 Bir Aşk İki Hayat

2020 Eltilerin Savaşı

2021 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?

2022 Kar ve Ayı

Tamirhane

2023 Kuru Otlar Üstüne





MERVE DİZDAR HANGİ ROLÜ İLE ÖDÜL CANNES ÖDÜLÜNÜ ALDI?

Oyuncu ve sanatçı Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne"deki rolüyle Cannes Film Festivali'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.

KURU OTLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Oyuncu ve sanatçı Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne"deki rolüyle Cannes Film Festivali'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.







