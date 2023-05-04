76. Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

Yayınlanma: 04.05.2023 - 18:02

Güncelleme: 04.05.2023 - 18:02

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte 76. Cannes Film Festivali için geri sayım başladı. Festival programında yer alan filmler nisan ayında belli olmuştu. Festival programında yer alacak filmlerin ardından yarışmada görev alacak jüri üyeleri de açıklandı.

JÜRİ BAŞKANI İSVEÇLİ YÖNETMEN RUBEN ÖSTLUND

“Kare” (The Square) ve "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness) filmleriyle Altın Palmiye’yi iki kez kazanan İsveçli yönetmen Ruben Östlund festivalin jüri başkanlığını üstleniyor. Ruben Östlund, Cannes tarihinde Francis Ford Coppola ve Emir Kusturica’nın ardından iki Altın Palmiye ödülüne sahip olup jüri başkanlığı yapan üçüncü isim oldu.

Jüri koltuğunda yer alacak diğer isimler ise şunlar:

ABD’li oyuncu Paul Dano, Fransız yönetmen Julia Ducournau, ABD’li oyuncu Brie Larson, Fransız oyuncu Denis Ménochet, Britanya-Zambiyalı yönetmen ve senarist Rungano Nyoni, Afgan yazar ve yönetmen Atiq Rahimi, Arjantinli yönetmen ve senarist Damián Szifrón ve Faslı yönetmen ve oyuncu Maryam Touzani.

BELİRLİ BİR BAKIŞ JÜRİSİ

Festivalin ‘Belirli Bir Bakış’ (Un Certain Regard) jürisi ise ABD’li oyuncu John C. Reilly başkanlığında toplanacak. Alman oyuncu Paula Beer, Fransız-Kamboçyalı yönetmen Davy Chou, Belçikalı oyuncu Émilie Dequenne ve Fransız yönetmen ve senarist Alice Winocour’dan oluşan jüriler 17 filmi değerlendirecek.

76 Cannes Film Festivali’nin açılışını ise Johnny Depp’in başrolde olduğu "Jeanne du Barry" filmi yapacak.