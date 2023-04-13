Nuri Bilge Ceylan bir kez daha Cannes Film Festivali'nde!
Sinema dünyasının en prestijli festivali olan ve ödüllü filmleri tüm dünyada merak uyandıran Cannes Film Festivali resmi seçkisini açıkladı. Seçkide Nuri Bilge Ceylan'ın yeni projesi de yer alıyor.
Sinema dünyasının en prestijli festivali olan ve ödüllü filmleri tüm dünyada merak uyandıran Cannes Film Festivali resmi seçkisini açıkladı. 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 76. Cannes Film Festivali’nin programı, festival başkanlığını üstlenen Iris Knobloch ve festivalin genel delegesi Thierry Frémaux’nun bulunduğu basın toplantısıyla duyuruldu.
Festivalin açılışını, Kral XV. Louis ile işçi sınıfından Jeanne’in ilişkisini konu alan Maïwenn filmi Jeanne du Barry’nin yapacak. Festivalde ayrıca, Martin Scorsese’nin 37 yıl sonra Cannes’da yer alacağı filmi Killers of the Flower Moon, bir sinema efsanesi olan Indiana Jones’un 15 yıl sonra gelen devam filmi Indiana Jones and the Dial of Destiny, Sam Levinson’ın yönetmen koltuğunda oturduğu The Weeknd, Lily-Rose Depp’in başrolde olduğu yeni HBO dizisi The Idol, Güney Koreli yönetmen Kim Jee-woon’un Kang-ho Song ile çalıştığı Cobweb; prömiyerlerini yarışma dışı bölümde yapacaklar. Belirli Bir Bakış ve diğer bölümlerde Wim Wenders, Steve McQueen, Kleber Mendonça Filho gibi dikkat çeken isimler mevcut.
NBC, Ana Yarışma seçkisinde
Seçkinin açıklanmasıyla Cannes’da Türk izleyiciyi heyecanladıran en önemli gelişmeyse bugüne değin birçok ödüllü filme imza atan yönetmen, senarist Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi “Kuru Otlar Üstünde” ile bir kez daha “Ana Yarışma” seçkisinde yer alması oldu.
Başrollerini Deniz Celiloğlu ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Kuru Otlar Üstüne, bir Anadolu köyünde zorunlu hizmetinin dördüncü yılını dolduran ve İstanbul’a atanma umutlarını yavaş yavaş yitiren bir öğretmeni takip ediyor.
Geçtiğimiz sene Triangle of Sadness ile Altın Palmiye’yi ikinci kez kazanan Ruben Östlund’un Ana Yarışma başkanlığını üstleneceği 76. Cannes Film Festivali’nin resmî seçkisi şu şekilde:
CANNES’DA BU YIL İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?
ANA YARIŞMA
Club Zero, Jessica Hausner
The Zone of Interest, Jonathan Glazer
Fallen Leaves, Aki Kaurismaki
Four Daughters, Kaouther Ben Hania
Asteroid City, Wes Anderson
Anatomie d’Une Chute, Justine Triet
Monster, Hiokazu Kore-eda
Il Sol dell’Avvenire, Nanni Moretti
La Chimera, Alice Rohrwacher
L’Eté Dernier, Catherine Breillat
La Passion De Dodin Bouffant, Tran Anh Hung
About Dry Grasses, Nuri Bilge Ceylan
May December, Todd Haynes
Rapito, Marco Bellocchio
Firebrand, Karim Ainouz
The Old Oak, Ken Loach
Banel et Adama, Ramata-Toulaye Sy
BELİRLİ BİR BAKIŞ
How to Have Sex, Molly Manning Walker
The Delinquents, Rodrigo Moreno
Simple Comme Sylvain, Monia Chokri
The Settlers, Felipe Galvez
The Mother of All Lies, Asmae El Moodier
The Buriti Flower, Joao Salaviza & Renee Nader
Goodbye Julia, Mohammed Kordofani
Omen, Baloji Thasiani
The Breaking Ice, Anthony Chen
Rosalie, Stéphanie Di Giusto
The New Boy, Warwick Thornton
If Only I Could Hibernate, Zoljargal Purevdash
Hopeless, Kim Chang-hoon
Rien à Perdre, Delphine Deloget
Les Meutes, Kamal Lazraq
Terrestrial Verses, Ali Asgari & Alireza Khatami
La Regne Animal, Thomas Cailley
CANNES PRÖMİYERLERİ
Le Temps d’Aimer (Katell Quillevere)
Kubi (Takeshi Kitano)
Cerrar los Ojos (Victor Erice)
Bonnar, Pierre et Marthe (Martin Provost)
YARIŞMA DIŞI
Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese)
The Idol (Sam Levinson)
Cobweb (Kim Jee-woon)
Indiana Jones and the Dial of Destiny (James Mangold)
ÖZEL GÖSTERİMLER
Anselm (Wim Wenders)
Occupied City (Steve McQueen)
Man in Black (Wang Bing)
GECEYARISI GÖSTERİMLERİ
Omar La Fraise (Elias Belkeddar)
Acide (Just Philippot)
Kennedy (Anurag Kashyap)
Resmi İlanlar
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