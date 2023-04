Nuri Bilge Ceylan bir kez daha Cannes Film Festivali'nde!

Yayınlanma: 13.04.2023 - 15:05

Güncelleme: 13.04.2023 - 15:05

Sinema dünyasının en prestijli festivali olan ve ödüllü filmleri tüm dünyada merak uyandıran Cannes Film Festivali resmi seçkisini açıkladı. 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 76. Cannes Film Festivali’nin programı, festival başkanlığını üstlenen Iris Knobloch ve festivalin genel delegesi Thierry Frémaux’nun bulunduğu basın toplantısıyla duyuruldu.

Festivalin açılışını, Kral XV. Louis ile işçi sınıfından Jeanne’in ilişkisini konu alan Maïwenn filmi Jeanne du Barry’nin yapacak. Festivalde ayrıca, Martin Scorsese’nin 37 yıl sonra Cannes’da yer alacağı filmi Killers of the Flower Moon, bir sinema efsanesi olan Indiana Jones’un 15 yıl sonra gelen devam filmi Indiana Jones and the Dial of Destiny, Sam Levinson’ın yönetmen koltuğunda oturduğu The Weeknd, Lily-Rose Depp’in başrolde olduğu yeni HBO dizisi The Idol, Güney Koreli yönetmen Kim Jee-woon’un Kang-ho Song ile çalıştığı Cobweb; prömiyerlerini yarışma dışı bölümde yapacaklar. Belirli Bir Bakış ve diğer bölümlerde Wim Wenders, Steve McQueen, Kleber Mendonça Filho gibi dikkat çeken isimler mevcut.





NBC, Ana Yarışma seçkisinde

Seçkinin açıklanmasıyla Cannes’da Türk izleyiciyi heyecanladıran en önemli gelişmeyse bugüne değin birçok ödüllü filme imza atan yönetmen, senarist Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi “Kuru Otlar Üstünde” ile bir kez daha “Ana Yarışma” seçkisinde yer alması oldu.

Başrollerini Deniz Celiloğlu ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Kuru Otlar Üstüne, bir Anadolu köyünde zorunlu hizmetinin dördüncü yılını dolduran ve İstanbul’a atanma umutlarını yavaş yavaş yitiren bir öğretmeni takip ediyor.

Geçtiğimiz sene Triangle of Sadness ile Altın Palmiye’yi ikinci kez kazanan Ruben Östlund’un Ana Yarışma başkanlığını üstleneceği 76. Cannes Film Festivali’nin resmî seçkisi şu şekilde:





CANNES’DA BU YIL İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

ANA YARIŞMA

Club Zero, Jessica Hausner

The Zone of Interest, Jonathan Glazer

Fallen Leaves, Aki Kaurismaki

Four Daughters, Kaouther Ben Hania

Asteroid City, Wes Anderson

Anatomie d’Une Chute, Justine Triet

Monster, Hiokazu Kore-eda

Il Sol dell’Avvenire, Nanni Moretti

La Chimera, Alice Rohrwacher

L’Eté Dernier, Catherine Breillat

La Passion De Dodin Bouffant, Tran Anh Hung

About Dry Grasses, Nuri Bilge Ceylan

May December, Todd Haynes

Rapito, Marco Bellocchio

Firebrand, Karim Ainouz

The Old Oak, Ken Loach

Banel et Adama, Ramata-Toulaye Sy

BELİRLİ BİR BAKIŞ

How to Have Sex, Molly Manning Walker

The Delinquents, Rodrigo Moreno

Simple Comme Sylvain, Monia Chokri

The Settlers, Felipe Galvez

The Mother of All Lies, Asmae El Moodier

The Buriti Flower, Joao Salaviza & Renee Nader

Goodbye Julia, Mohammed Kordofani

Omen, Baloji Thasiani

The Breaking Ice, Anthony Chen

Rosalie, Stéphanie Di Giusto

The New Boy, Warwick Thornton

If Only I Could Hibernate, Zoljargal Purevdash

Hopeless, Kim Chang-hoon

Rien à Perdre, Delphine Deloget

Les Meutes, Kamal Lazraq

Terrestrial Verses, Ali Asgari & Alireza Khatami

La Regne Animal, Thomas Cailley

CANNES PRÖMİYERLERİ

Le Temps d’Aimer (Katell Quillevere)

Kubi (Takeshi Kitano)

Cerrar los Ojos (Victor Erice)

Bonnar, Pierre et Marthe (Martin Provost)

YARIŞMA DIŞI

Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese)

The Idol (Sam Levinson)

Cobweb (Kim Jee-woon)

Indiana Jones and the Dial of Destiny (James Mangold)

ÖZEL GÖSTERİMLER

Anselm (Wim Wenders)

Occupied City (Steve McQueen)

Man in Black (Wang Bing)

GECEYARISI GÖSTERİMLERİ

Omar La Fraise (Elias Belkeddar)

Acide (Just Philippot)

Kennedy (Anurag Kashyap)