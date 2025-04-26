78. Cannes Film Festivali seçkileri tamamlandı: Genç, çok sesli ve çok renkli

Yayınlanma: 26.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2025 - 08:34

Altın Palmiye adaylarının sayısı, Lynne Ramsay (1969, İngiltere) ile Saeed Roustaee’nin (1989, İran) de aralarına katılmasıyla, yirmi bire çıkıyor. Juliette Binoche başkanlığındaki ana jüride görev alacak üyelerse henüz duyurulmadı.

“Belirli Bir Bakış” (Un Certain Regard) seçkisine eklenen, ikisi kadın dört yönetmenin filmleriyle, ayrı bir jürisi olan bu ikinci yarışmalı bölümde sunulacak filmlerin toplamı da 18’e yükselirken; aralarında, ayrıca Altın Kamera ödülüne de aday olan ilk filmlerin sayısı sekize çıkmış oluyor. Katılımı açıklanan son dört film içinde, tanınmış Amerikalı oyuncu Kristen Stewart’ın (1990) ilk yönetmenlik denemesi olan “The Chronology of Water” ayrıca dikkat çekmekte.

Kadın yönetmenlerin seçkilerdeki yüksek oranı yanında, ilk filmlerin ciddi bir ağırlık oluşturması; tüm engellere, değişik coğrafyalarda artan baskılara, sinsi sansüre karşın kendini yenileyebilen sinema sanatının geleceğine yönelik umutları tazeler nitelikte görünmekte. Çok boyutlu gerilimlerin, yer yer sıcak savaşların kırılma noktalarını zorladığı dünyamıza genç yönetmenlerin nasıl baktıkları, kuşkusuz hepimiz için merak konusu...

Fatih Akın’ın da katılacağı, ödülsüz “Cannes Première” yan bölümüne eklenen üç yönetmen, Lav Diaz(1958), Koji Fukada (1980) ve Hlynur Palmason (1984), sırasıyla Filipin, Japonya ve İzlanda sinemalarından ses getirecekler.

Yarışma dışı “geceyarısı seansları” bölümüne eklenen iki film arasında, Ethan Coen’in (1957), yanında kardeşi Joel olmadan çektiği ikinci film olan “Honey Don’t” da bulunuyor.

Ayrıca, yine ödülsüz “özel seanslar” (Séances spéciales) adlı yan seçkiye eklenen dört filmin tümünün ilk filmlerden oluşması, “Altın Kamera” yarışının bu yıl “Altın Palmiye” kavgasından daha çetin geçeceğinin habercisi... Kaldı ki, festivalin 1963’ten bu yana düzenlenen en eski yan bölümü “eleştirmenlerin haftası”nın (Semaine de la Critique) zaten ilk ya da ikinci filmlerden oluştuğunu unutmamak gerekir. Üstelik, bu yıl, 1968 olaylarından sonra alternatif bir festival olma niyetiyle gündeme gelen ve bu yolda başarıyla ilerleyen “yönetmenlerin on beş günü”(Quinzaine des Cinéastes) adlı en önemli bağımsız yan bölümün 18 filmden oluşan seçkisinde de 8 ilk film bulunmakta!

İtalyan yönetmen Alice Rohrwacher’in başkanlığındaki Altın Kamera jürisini, yoğun, zor, ama bir o kadar da heyecan verici bir festival bekliyor.