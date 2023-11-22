78. Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu

Yayınlanma: 22.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2023 - 04:00

2023 Yunus Nadi Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Bu yıl 78’incisi düzenlenen yarışmada, seçici kurullar tarafından, zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından 6 dalda 9 çalışma ödüle değer bulundu.

Öykü dalında 65, roman dalında 95, şiir dalında 47, sosyal bilimler araştırması dalında 18, karikatür dalında 25, fotoğraf dalında 13 olmak üzere toplam 263 yapıtın değerlendirildiği 78. Yunus Nadi Ödülleri’ni kazananlar şu isimler oldu:

“Roman” dalında Hikmet Hükümenoğlu, “Öykü” dalında Necati Tosuner, Gamze Efe Semih Öztür ve Öznur Unat, “Sosyal Bilimler Araştırması” dalında Prof. Dr. Serdar Şahinkaya ve Sinan Miser, “Karikatür” dalında Aşkın Ayrancıoğlu, “Şiir” dalında Süreyya Berfe.

78. Yunus Nadi Ödülleri ödül töreniyle ilgili bilgilendirme, önümüzdeki günlerde gazetemizden yapılacak.



ROMAN

Roman dalında, Konur Ertop, Asuman Kafaoğlu Büke, Zeynep Aliye, Öner Yağcı ve Gamze Akdemir’den oluşan seçici kurul tarafından ödülün Hikmet Hükümenoğlu’nun “Harika Bir Hayat” adlı kitabına verilmesi kararlaştırıldı.



ŞİİR

“Şiir” dalında Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Turgay Fişekçi, Eray Canberk ve Hüseyin Yurttaş’tan oluşan seçici kurul tarafından ödülün Süreyya Berfe’nin “Yavaş Yavaş Bilemiyorum” adlı yapıtına verilmesi kararlaştırıldı.



KARİKATÜR

Metin Peker, Kamil Masaracı, Muhittin Köroğlu, Zafer Temoçin, Akdağ Saydut ve Murat Sayın’dan oluşan seçici kurul bu yıl “Karikatür” dalındaki ödülü Aşkın Ayrancıoğlu’nun deprem konulu yapıtına verdi.



ÖYKÜ

“Öykü” dalında, Sadık Aslankara, Sezer Ateş Ayvaz, Seval Şahin ve Mehmet Zaman Saçlıoğlu’ndan oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede ödülün bu yıl Necati Tosuner’in “Salgında Öyküler”, Gamze Efe’nin “Yine de Bir Şansımız Olmalı”, Semih Öztürk’ün “Telaş Bandosu” ve Öznur Unat’ın “Palaçinka” adlı yapıtları arasında paylaştırılmasına karar verildi.



SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMASI



Seçici kurulu Dr. Alev Coşkun, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen, Prof. Dr. Şaduman Halıcı ve Osman Selim Kocahanoğlu’ndan oluşan “Sosyal Bilimler Araştırması” ödülünün bu yıl, Serdar Şahinkaya’nın “Türkiye İktisat Tarihi” ve Sinan Miser’in “Mevzide Diplomasi-Mudanya Sürecinde Tarafların Politik Tutumları ve Boğazlar Bölgesinde Askeri Hareketlilik” kitapları arasında paylaştırılmasına karar verildi.



FOTOĞRAF

Seçici Kurulu, İsa Çelik, Coşkun Aral, Garbis Özatay, İbrahim Yıldız , Dr. Ersin Turan, Uğur Demir ve Vedat Arık’tan oluşan “Fotoğraf” dalında aday yapıtlar arasında oy çoğunluğu sağlanamadığından, bu yıl bu dalda ödül verilmemiştir.

