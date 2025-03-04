8 Mart’ta Kadın: Fotoğraf Sanatı ve Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri Buluşuyor

Yayınlanma: 04.03.2025 - 13:59

Güncelleme: 04.03.2025 - 13:59

Ürgüp Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşecek sergi ve belgesel gösterimi, 8 Mart 2025’te saat 14.00’te Turgut Özal Kültür Merkezi’nde kapılarını sanatseverlere açacak. Etkinlik, sadece bir sanat sergisi olmanın ötesinde, duygu ve düşüncenin iç içe geçtiği etkileyici bir yolculuğa davet edecek.





Sergi süresince, Güven Baykan’ın moderatörlüğünde, Işık Kansu ve Mustafa Balbay, Ceyhun Atuf Kansu’nun eserlerini ve onun insana, kadına ve topluma dair güçlü dünya görüşünü anlatacakları bir söyleşi gerçekleştirecek. Ardından sanatseverler, Ceyhun Atuf Kansu’nun yaşamını, sanatını ve dünya görüşünü anlatan özel bir belgesel gösterimiyle buluşacak. Bu belgesel, Kansu’nun şiirlerinde vurguladığı insan sevgisini, toplumsal adaleti ve estetik bakış açısını günümüze taşıyacak.

Etkinlik, 9 Mart’ta Ürgüp Kitap Fuarı’na taşınarak sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Saat 15.00’te Cumhuriyet Yayınları standında, Işık Kansu, Mustafa Balbay ve Güven Baykan okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzalayacak.





Fotoğraflarıyla Katkı Veren Sanatçılar:

Fikret Otyam, Sıtkı Fırat, İbrahim Demirel, Ozan Sağdıç, Coşkun Aral, Mehmet A. Güven, Çerkes Karadağ, Faruk Akbaş, Adnan Ataç, Hasan Saltık, Mustafa R. Sümerkan, İsa Özdemir, Güven Baykan, Zeynel Güven, Ebru Ceylan, Süleyman Çam, Ata Y. Kaptan, Sema Özevin, Zeynep Özcan, Erdal Kınacı, Menduh Ekici, Gülnaz Çolak, Filiz Çarkoğlu, Maruf Şinik, Aykut Fırat, Füsun Demiray, Burcu Vardar, Şenol Erdener, Erhan Bayramoğlu, Mehmet Özer, Mehmet Tezcan, Ceyhun Özener, Metin Diken, Anıl Değer, Ali Fatih Akçay, Osman Merttopcuoğlu.





Bu anlamlı etkinlik, kadının toplumsal varlığını sanat aracılığıyla yüceltirken, Ceyhun Atuf Kansu’nun şiirlerindeki insan sevgisini, adalet duygusunu ve estetik bakış açısını günümüzle buluşturacak. Kadının sesi, sanat ve edebiyat aracılığıyla yankılanmaya devam edecek.