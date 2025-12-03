8. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu başlıyor

Sinema ve felsefe arasındaki yaratıcı etkileşimi merkezine alan SineFilozofi Dergisi, bu yıl 8. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nu düzenliyor. Etkinlik, 5–6 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara Kent Konseyi’nde gerçekleştirilecek ve yerli ve yabancı akademisyenleri, yönetmenleri ve sanatseverleri bir araya getirecek. 5 Aralık Cuma günü saat 9:30’da gerçekleşecek açılışın ardından Türk Sinemasının güçlü yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu ile özel bir söyleşi gerçekleştirilecek. Sempozyumun keynote speaker’ları arasında sinema felsefesi alanının önde gelen isimleri Prof. Dr. Lucy Bolton (Queen Mary University of London) ve Prof. Dr. Nathan Andersen (Eckerd College, ABD) yer alıyor. Şerif Gören Sineması Paneli, Jafar Panahi’nin Ayı Yok (No Bears) filminin gösterimi ve İranlı sinemacılar Shadmehr Rastin ve Amin Jafari ile yapılacak söyleşi programda yer alacak. İki gün sürecek yoğun program, 6 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de kapanış oturumuyla sona erecek.

SİNEMA FELSEFESİNDE KURUMSALLAŞAN İLK ETKİNLİKLERDEN

Sempozyum, Türkiye’de sinema felsefesi alanında kurumsallaşan ilk etkinliklerden biri olarak dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda “Görme Biçimleri”, “Gerçeklik ve Temsil”, “Sinemada Zaman ve Hafıza”, “Sinemada Mekân ve Düşünce” gibi birbirinden farklı konular etrafında gerçekleştirilen buluşmalarda; sinema kuramcıları, filozoflar, sanatçılar ve yönetmenler aynı masada bir araya gelerek, sinemayı yalnızca bir sanat dalı değil, bir düşünme biçimi olarak ele aldı. Bugüne dek Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Hindistan, İngiltere, İtalya, İran, İrlanda, Fransa, Güney Kore, ABD, Kanada ve Japonya gibi birçok ülkeden akademisyenlerin katıldığı sempozyumlar, disiplinler arası tartışma kültürünün gelişmesine katkı sağladı. Etkinlik ayrıca, “film-felsefe” alanında Türkçe literatürün oluşmasına öncülük eden önemli bildiriler ve kitap bölümlerine de kaynaklık etti. 2025 edisyonu, bilgi ve estetik kavramlarını sinemada beden, kimlik ilişkileri üzerinden tartışmaya açıyor. Programda, Epistemoloji, Estetik ve Filmlerde Beden Politikası, Philosopher Directors, Montaj Üzerine Ontolojik Düşünceler, Posthumanizm ve Transhümanizm, Sinemada Yüzler ve Haptik Deneyim, Sinema ve Mekân, Sinemada Doğa ve Arzu gibi başlıklar öne çıkıyor.