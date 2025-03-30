80. yılını kutlayan İstanbul Filarmoni Derneği, konserlere devam ediyor: 'Bir Cumhuriyet kurumu'

Yayınlanma: 30.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.03.2025 - 08:47

Dernek, 80. yıl özel konserleriyle müzikseverlere klasik müziğin önemli eserlerini sunuyor. 9 Nisan saat 19.00’da soprano Esra Özbir, piyanist Burcu Ersin ve balalayka virtüözü Aleksandr Petuhov’un sahnede olacağı “Troyka Konseri”, Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Katedrali’nde yapılacak.

Aynı yerde 11 Nisan saat 19.00’da Yonca Sülün (1. keman), Gaye Süslüoğlu (2. keman), Verda Gül (viyola) ve Şafak Erişkin’den (çello) oluşan İFD Quartet konseri, 25 Nisan saat 19.00’da da piyanoda Işıl Giray Uysal ve viyolada Füsun Naz Altınel “Baharın İlk Tınıları” konseriyle dinleyicilerle buluşacak. 12 Nisan saat 19.00’da ise Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi’nde Ceyda Sağlam, Verda Karaçil Cerit ve Ayşem Ersoy’dan oluşan “Trio Galante”, “Baharda Müzikal Tınılar” adlı konser verecek.

İstanbul Filarmoni Derneği’nin başkanı Atilla Tuna ile derneğin dünü ve bugününü, planlanan etkinlikleri konuştuk.

- İstanbul Filarmoni Derneği 80. yılını kutluyor. Biraz geri gidip bu oluşumun nasıl ortaya çıktığını sizden dinlemek isteriz.

İstanbul Filarmoni Derneği, klasik müzik alanında halen faaliyette olan sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin en eski ve en köklü sivil toplum kuruluşudur.

NADİR NADİ KURUCULAR ARASINDA

Kurucularımız arasında “Onuncu Yıl Marşı”nın bestecisi Cemal Reşit Rey, Cumhuriyet gazetesinin başyazarı Nadir Nadi, Halit Ziya Uşaklıgil, vali ve belediye başkanı Lütfi Kırdar bulunuyor. Bu derneği kuranlar, Türkiye’de ve İstanbul’da çoksesli Batı müziğinin yaygınlaşması ve kökleşmesi için bir vizyon ortaya koymuşlardır. Çoksesli Batı müziğini Türk devrimi ile ilişkilendirmek gerekir. İstanbul Filarmoni Derneği, Atatürk devrimleri arasında son halka olarak kabul edilebilecek bir devrim olan Türk müzik devriminin öncüsüdür. İstanbul’da 1945-1960 yılları arasında düzenli abonman konserleri organize eden derneğimiz, İstanbul’da klasik müzik alanında yeni konser sahnelerinin açılmasında da öncülük etmiştir. İFD, böylesine köklü ve böylesine önemli bir Cumhuriyet kurumudur.

- 80. yıl özel etkinlikleri bizlere ne vaat ediyor?

2024/25 sezonu bizim için oldukça anlamlı bir yıldönümü. 80 yıl önce bu yürüyüşü başlatan kurucularımıza layık olmaya çalışıyoruz. Derneğimizin kuruluş amaçlarına uygun olarak konserler planladık. Bu yıldönümüne özel 80 konser hazırladık. 6. aya girdiğimiz bugünlerde şu ana kadar sezon için planladığımız tüm konserleri gerçekleştirdik. Oldukça geniş bir yelpazede konserler gerçekleştiriyoruz. Topluluklarımızdan Rey Ensemble bu yıl temmuz ayında Kuzey Makedonya’da uzun yıllardan beri düzenlenen “Uluslararası Ohri Festivali”ne davet aldı. İFD’nin bir topluluğunun ülkemizi ilk kez yurtdışında temsil edeceği için çok mutluyum. 80. yıl konserleri 24 Haziran’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın vereceği çok özel bir konseriyle tamamlanacak.

'İKONİK BİR FİLARMONİ BİNASI'

- Yeni projeler var mı önümüzdeki yıllarla ilgili?

Geçen yıl başlattığımız düzenli kilise konserlerine yeni mekânlar da katarak devam etmek amacındayız. İFO olarak Atatürk Kültür Merkezi’nde aylık düzenli konserler düzenlemek istiyoruz. Kadıköy Belediyesi’nin mekanlarında İFO’nun düzenli konserlerini gerçekleştirmek istiyoruz. Orkestramıza Kadıköy seyircisinden çok talep olmasına karşın Kadıköy Belediyesi klasik müzik konserlerimize maalesef ilgi göstermiyor. Belediye başkanımız Mesut Kösedağı’ndan bu konuda bir yıl önce randevu talep ettik ancak bir sonuç alamadık. Önümüzdeki sezon aylık düzenli konserlerimizi Kadıköy’deki CKM veya Süreyya’da gerçekleştirmek istiyoruz. Bunların dışında büyük bir hayalim var: Geçen ay Avustralya’nın Sidney şehrindeydim. Ne zaman oraya gitsem hep İstanbul’u anımsarım. İki nedeni var: Birincisi Darling Körfezi bana İstanbul Boğazı’nı hatırlatıyor. Diğer ve asıl sebebi ise doğal güzellikte benzer bir konumda olan İstanbul’un Sidney Opera House gibi bir konser mekânının olmamasıdır. Bu mimari şaheseri ne zaman görsem, “Niçin İstanbul’umuzda böyle bir ikonik yapı yok” diye hayıflanır ve üzülürüm.

İstanbul Filarmoni Derneği olarak vizyonumuz böyle ikonik bir yapıyı şehrimize kazandırmaktır. “İstanbul Filarmoni” binasının nerede kurulması gerektiğini de belirtmek isterim. Kadıköy’de mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok büyük bir arazi var. Günümüzde İspark otoparkı olarak işletiliyor. Kadıköy’e siluet de kazandıracak ikonik bir filarmoni binasını İstanbul’a kazandırmak istiyoruz.