8'incisi düzenlenecek olan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması başvuruları başladı

Yayınlanma: 13.07.2023 - 16:51

Güncelleme: 13.07.2023 - 16:51

Bu yıl 8. kez düzenlenecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması için başvuru süreci başladı. Bu yılki teması “Su Krizi” olarak belirlenen yarışma, “Kısacası Susuzluk Çekiyoruz” sloganı ile gerçekleştirilecek. Toplumsal konuları sanatın gücüyle ve yaratıcı bakış açısı ile buluşturan Kısa Film Yarışması’na başvurular 17 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın bu yılki temasını tüm dünyanın acil ve ortak sorunlarından biri olan ‘su krizi’ olarak belirledik. Dünyada yaklaşık 2 milyar insan temiz içme suyu kaynaklarına erişemiyor. Her yıl 1,4 milyon kişi ise güvenli olmayan içme suyu ve sanitasyon eksikliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya Su Stresi Haritası’na (WRI) göre 2040 yılına geldiğimizde Türkiye, su kıtlığından en fazla etkilenecek ülkelerden biri haline gelecek. Su krizi konusunda ülkemiz ‘yüksek derecede’ en riskli ikinci kategoride yer almaya devam ediyor. Sabancı Vakfı olarak biz de araştırma, paydaş toplantıları ve ön hazırlık süreci sonunda dünyanın ve ülkemizin en acil ortak sorunlarından biri olan su krizi konusuna odaklanmaya karar verdik. Bunun için de hem sanatçıları harekete geçirecek hem de toplumda farkındalık ve ortak bir bilinç uyandıracak ‘Kısacası Susuzluk Çekiyoruz’ sloganını seçtik. Sanatın toplumsal konular üzerinde çok güçlü etkisinin olduğu bilinciyle, bu önemli konuda farkındalık yaratabileceğimize inanıyoruz. Adayların hem bu soruna hem de çözüme odaklanacakları eserlerini şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan da “Bu yıl 8. kez gerçekleşecek olan yarışmanın temasının çok önemli olduğunu düşünüyor ve temayı film yaratıcıları için çok değerli bir içerik yaratma fırsatı olarak görüyorum. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması, finale ve market seçkisine kalan tüm filmler için kendilerini ulusal ve uluslararası alanda gösterme imkânı sağlıyor. Katılanlar, filmleriyle hem kendi mesleki kariyerlerinde önemli bir hamle yapacaklar, hem de yarattıkları farkındalıkla bugüne ve gelecek yıllara sanat yoluyla değerli bir eser bırakmış olacaklar. Hatta eserleri, geleceğe şimdiden yazılmış bir mektup gibi düşünülebilir.” diye konuştu.

"KISACASI SUSUZLUK ÇEKİYORUZ"

Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması için başvurular 17 Kasım 2023’e kadar devam edecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve ‘su krizi’ konusunu ele alması gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

KISA FİLM YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ

Yarışma temasına en uygun şekilde eserini hazırlayan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan kısa filmlerin birincisi 60 bin TL, ikincisi 40 bin TL, üçüncüsü 25 bin TL’nin sahibi olacak. Sosyal Etki Ödülü de bu yıl ilk kez 25 bin TL ile ödüllendirilecek.

Yarışmaya www.kisafilmuzunetki.org adresinden başvurulabiliyor.