9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali başlıyor

Bursa’nın kültür ve sanat hayatına değer katan etkinliklerden biri olan 9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali, 24–28 Haziran 2026 tarihleri arasında cazın farklı renklerini doğayla buluşturacak. Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen festival, bu yıl da Türkiye’den ve dünyadan önemli isimleri ağırlayarak müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Balat Atatürk Ormanı, 23 Nisan Parkı ve Üç Fidan Parkı’nın doğal atmosferinde gerçekleşecek festival kapsamındaki tüm konserler ücretsiz olarak izlenebilecek. Beş gün boyunca cazın farklı türleri, dünya müziği ve özgün projeler Bursalı sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin açılışı, 24 Haziran Çarşamba akşamı Üç Fidan Parkı’nda güçlü sesi ve özgün yorumuyla dikkat çeken Den Ze ile yapılacak. 25 Haziran Perşembe günü ise Türk cazının önemli vokallerinden Şenay Lambaoğlu, 23 Nisan Parkı’nda sahne alacak.

26 Haziran Cuma akşamı Balat Atatürk Ormanı’nda trompet sanatçısı Emir Ersoy, caz tarihine damga vuran eserleri yeniden yorumladığı özel projesi “Cuban Classics” ile festival izleyicisini Küba’nın ritmik ve sıcak atmosferine davet edecek.

Festivalin dördüncü gününde, Anadolu’nun müzikal mirasını blues ile harmanlayan özgün yaklaşımıyla Musa Eroğlu & Yediveren Orkestrası, “Anadolu’dan Blues’a” projesiyle sahne alacak. Geleneksel ezgiler ile modern tınıları buluşturan bu özel performans, festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri olmaya aday.

Kapanış gecesinde ise Tunus’un dünyaca tanınan vokallerinden Emel Mathlouthi, etkileyici sahne performansı ve güçlü repertuvarıyla Balat Atatürk Ormanı’nda müzikseverlerle buluşacak. Geleneksel Kuzey Afrika müziğini çağdaş elektronik ve alternatif unsurlarla birleştiren sanatçı, festival finaline uluslararası bir imza atacak.

Avrupa’nın önemli caz ağlarından Europe Jazz Network ve Cazağı Jazz Network iş birlikleriyle gerçekleştirilen festivale katılım ücretsiz.