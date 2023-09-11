92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda finali Haluk Levent yaptı

92. İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserlerinin son gecesinde Haluk Levent sahne aldı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 11.09.2023 - 12:41
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda finali Haluk Levent yaptı
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İzmir’in Avrupa Gençlik Başkenti finalistliğine özel olarak “Gençlik” temasıyla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, 10 gün boyunca sanat ve eğlence dolu etkinlikleriyle misafirlerini ağırladı. Fuarın vazgeçilmezi Çim Konserleri’nin son gecesinde üstlendiği sosyal projelerle de adından söz ettiren ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Alanı dolduranlar Haluk Levent’in iki saati aşan konseri süresince şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından, Folkart ana sponsorluğu Migros etkinlik sponsorluğunda düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz günler yaşattı.


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Haluk Levent İzmir Enternasyonal Fuarı İzmir

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