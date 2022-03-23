94. Oscar Ödül Töreni TRT 2'den izlenebilecek

23 Mart 2022 Çarşamba, 00:00

Dolby Theater'da 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece düzenlenecek olan 94. Oscar Ödül Töreni, TRT 2'de yayımlanacak. İlk olarak Oscar'a Doğru programı yayınlanacak olan kanalda saat 03.00'te ise törenin yayınına geçilecek.

94. Oscar Ödül Töreni'nde sunucu olarak Wanda Sykes, Amy Schumer ve Regina Hall görev olacak. TRT 2'nin yorumcu kadrosunun ise yakında belli olması bekleniyor. TRT 2 geçen yıl da Oscar Ödül Töreni'ni ekrana getirmiş, programda Alin Taşçıyan, Mehmet Açar ve Zeynep Atakan yorumcu olarak yer almıştı.

BAZI ÖDÜLLER CANLI YAYINDAN ÖNCE VERİLECEK

Bu yıl 94’üncüsü düzenlenecek 2022 Oscar Ödülleri töreni, her geçen yıl azalan reytingleri yeniden ayağa kaldırmak, seyircinin ilgisini çekmek için yeni bir uygulamaya sahne olacak.

Buna göre 27 Mart’ta ödüller açıklanırken 23 kategorinin hepsi canlı yayında sahiplerine verilmeyecek. 8 kategorideki ödüller, daha önceden sahiplerine verilecek ve bant kaydı, canlı yayın aralarına eklenecek.

SEBEBİ DÜŞEN REYTİNGLER

Oscar Ödülleri töreni, çok uzun sürmesi nedeniyle eleştiriliyor ve reytingleri de git gide düşüyor. Bu nedenle yapılacak değişikliğe göre kısa belgesel, kurgu, makyaj-saç, orijinal şarkı, prodüksiyon tasarımı, kısa animasyon, kısa canlı aksiyon ve ses ödülleri canlı yayından önce verilecek.

Tören, değişikliklere uyum sağlamak için her zamankinden bir saat önce başlayacak. Konuşma olmayan ödül klipleri, canlı yayın aralarına serpiştirilecek.

Benzer yöntem, tiyatronun Oscar’ı olarak nitelendirilen Tony Ödülleri’nde uygulanmıştı.