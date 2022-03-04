Oscar Seyirci Ödülleri'nin finalistleri belli oldu
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri için geri sayım sürüyor. Oscar tarihinde bu yıl ilk kez seyircilerin en çok sevdiği film de ödüllendirilecek. Twitter ve Akademi'nin web sitesi üzerinden yapılan oylamalarla belirlenen 10 finalist film belli oldu. İşte finalistler...
Bu yılın Oscar'larına damga vuran bir diğer önemli kararı ise seyirci oylaması yapılması olmuştu. Oscar tarihinde bu yıl ilk kez, seyircilerin en çok sevdiği film de ödüllendirilecek.
Bunun için Twitter ve Akademi'nin web sitesi üzerinden yapılan oylama bugün itibariyle sona erdi. Bu karar, genel olarak büyük bir kızgınlık değil ama büyük bir merakla karşılandı. Oylamanın çeşitli hayran gruplarını harekete geçirdiğini ve bu nedenle en favori filmin değil, hangi hayran grubunun sosyal medyada en iyi şekilde çalıştığının belli olacağını söyleyerek bu kategoriyi eleştirenler de oldu.
Beyazperde'nin aktardığı habere göre; finale kalan 10 filmden hangisinin en çok oyu aldığı 27 Mart'ta düzenlenecek ödül töreninde belli olacak.
İşte 94.Oscar Ödülleri'nde seyircilerin oylarıyla belirlenen 10 finalist film...
- Army of the Dead
- Cinderella
- Dune
- Malignant
- Minamata
- The Power of the Dog
- Sing 2
- Spider-Man: No Way Home
- The Suicide Squad
- Tick, Tick…Boom!
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