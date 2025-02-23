97. Oscar Ödülleri 3 Mart'ta sahiplerini bulacak

97. Oscar Ödülleri, 3 Mart gecesi yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Los Angeles, Dolby Theatre'da gerçekleşecek törenin sunuculuğunu ise Conan O’Brien üstlenecek.

97. Oscar Ödülleri 3 Mart'ta sahiplerini bulacak
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 17:13

 

 

Bu yıl 97’nci kez sahiplerini bulacak Oscar Ödülleri, 3 Mart'ta (pazarı pazartesiye bağlayan gece) saat 03.00'te, Disney+’ta canlı olarak yayınlanacak. Emmy Ödüllü sunucu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O’Brien görkemli gecenin sunuculuğunu ilk kez üstlenecek.  

Ödül töreninin yapımcı koltuğuna Raj Kapoor yeniden otururken, yürütücü yapımcılığını Katy Mullan ve yönetmenliğini ise Hamish Hamilton üstleniyor.

İşte Oscar'ın bu yılki adayları:

Emilia Pérez

EN İYİ FİLM

Anora

The Brutalist 

A Complete Unknown 

Conclave 

Dune: Part Two 

Emilia Pérez 

I’m Still Here 

Nickel Boys 

The Substance 

Wicked

*

EN İYİ YÖNETMEN 

Jacques Audiard | Emilia Pérez 

Sean Baker | Anora 

Brady Corbet | The Brutalist 

Coralie Fargeat | The Substance 

James Mangold | A Complete Unknown

*

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

EN İYİ KADIN OYUNCU 

Cynthia Erivo | Wicked 

Karla Sofía Gascón | Emilia Pérez 

Mikey Madison | Anora 

Demi Moore | The Substance 

Fernanda Torres | I’m Still Here

*

Adrien Brody, The Brutalist 

EN İYİ ERKEK OYUNCU 

Adrien Brody | The Brutalist 

Timothée Chalamet | A Complete Unknown 

Colman Domingo | Sing Sing 

Ralph Fiennes | Conclave 

Sebastian Stan | The Apprentice

*

Ariana Grande | Wicked

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU 

Monica Barbaro | A Complete Unknown 

Ariana Grande | Wicked 

Felicity Jones | The Brutalist 

Isabella Rossellini | Conclave 

Zoe Saldaña | Emilia Pérez

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU 

Yura Borisov | Anora 

Kieran Culkin | A Real Pain 

Edward Norton | A Complete Unknown 

Guy Pearce | The Brutalist 

Jeremy Strong | The Apprentice


Anora

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO 

Anora

The Brutalist 

A Real Pain

September 5 

The Substance

*

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

A Complete Unknown 

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys 

Sing Sing

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM 

Emilia Pérez (Fransa) 

Flow (Letonya) 

The Girl with the Needle (Danimarka) 

I’m Still Here (Brezilya) 

The Seed of the Sacred Fig (Almanya)

EN İYİ ANİMASYON 

Flow 

Inside Out 2 

Memoir of a Snail 

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl 

The Wild Robot

EN İYİ BELGESEL 

Black Box Diaries 

No Other Land 

Porcelain War 

Soundtrack to a Coup d’Etat 

Sugarcane

EN İYİ KURGU 

Anora 

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez 

Wicked

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ 

The Brutalist 

Dune: Part Two 

Emilia Pérez 

Maria 

Nosferatu

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI 

The Brutalist 

Conclave 

Dune: Part Two 

Nosferatu 

Wicked

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

A Complete Unknown 

Conclave 

Gladiator II 

Nosferatu

Wicked

EN İYİ MAKYAJ & SAÇ TASARIMI  

A Different Man 

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK 

The Brutalist 

Conclave 

Emilia Perez 

Wicked 

The Wild Robot

EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI 

“El Mal” | Emilia Pérez 

“The Journey” | The Six Triple Eight 

“Like A Bird” | Sing Sing 

“Mi Camino” | Emilia Pérez 

“Never Too Late” | Elton John: Never Too Late

EN İYİ SES 

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

EN İYİ GÖRSEL EFEKT 

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

EN İYİ KISA FİLM 

Anuja 

I’m Not a Robot 

The Last Ranger 

A Lien 

The Man Who Could Not Remain Silent

EN İYİ KISA ANİMASYON 

Beautiful Men 

In the Shadow of the Cypress 

Magic Candies 

Wander to Wonder 

Yuck!

EN İYİ KISA BELGESEL

Death by Numbers 

I Am Ready, Warden 

Incident 

Instruments of a Beating Heart 

The Only Girl in the Orchestra

 


Etiketler: #Oscar Ödülleri

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