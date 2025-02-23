97. Oscar Ödülleri 3 Mart'ta sahiplerini bulacak
97. Oscar Ödülleri, 3 Mart gecesi yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Los Angeles, Dolby Theatre'da gerçekleşecek törenin sunuculuğunu ise Conan O’Brien üstlenecek.
Bu yıl 97’nci kez sahiplerini bulacak Oscar Ödülleri, 3 Mart'ta (pazarı pazartesiye bağlayan gece) saat 03.00'te, Disney+’ta canlı olarak yayınlanacak. Emmy Ödüllü sunucu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O’Brien görkemli gecenin sunuculuğunu ilk kez üstlenecek.
Ödül töreninin yapımcı koltuğuna Raj Kapoor yeniden otururken, yürütücü yapımcılığını Katy Mullan ve yönetmenliğini ise Hamish Hamilton üstleniyor.
İşte Oscar'ın bu yılki adayları:
Emilia Pérez
EN İYİ FİLM
Anora
The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part Two
Emilia Pérez
I’m Still Here
Nickel Boys
The Substance
Wicked
*
EN İYİ YÖNETMEN
Jacques Audiard | Emilia Pérez
Sean Baker | Anora
Brady Corbet | The Brutalist
Coralie Fargeat | The Substance
James Mangold | A Complete Unknown
*
Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez
EN İYİ KADIN OYUNCU
Cynthia Erivo | Wicked
Karla Sofía Gascón | Emilia Pérez
Mikey Madison | Anora
Demi Moore | The Substance
Fernanda Torres | I’m Still Here
*
Adrien Brody, The Brutalist
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Adrien Brody | The Brutalist
Timothée Chalamet | A Complete Unknown
Colman Domingo | Sing Sing
Ralph Fiennes | Conclave
Sebastian Stan | The Apprentice
*
Ariana Grande | Wicked
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Monica Barbaro | A Complete Unknown
Ariana Grande | Wicked
Felicity Jones | The Brutalist
Isabella Rossellini | Conclave
Zoe Saldaña | Emilia Pérez
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Yura Borisov | Anora
Kieran Culkin | A Real Pain
Edward Norton | A Complete Unknown
Guy Pearce | The Brutalist
Jeremy Strong | The Apprentice
Anora
EN İYİ ÖZGÜN SENARYO
Anora
The Brutalist
A Real Pain
September 5
The Substance
*
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
A Complete Unknown
Conclave
Emilia Pérez
Nickel Boys
Sing Sing
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
Emilia Pérez (Fransa)
Flow (Letonya)
The Girl with the Needle (Danimarka)
I’m Still Here (Brezilya)
The Seed of the Sacred Fig (Almanya)
EN İYİ ANİMASYON
Flow
Inside Out 2
Memoir of a Snail
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
The Wild Robot
EN İYİ BELGESEL
Black Box Diaries
No Other Land
Porcelain War
Soundtrack to a Coup d’Etat
Sugarcane
EN İYİ KURGU
Anora
The Brutalist
Conclave
Emilia Pérez
Wicked
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
The Brutalist
Dune: Part Two
Emilia Pérez
Maria
Nosferatu
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
The Brutalist
Conclave
Dune: Part Two
Nosferatu
Wicked
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
A Complete Unknown
Conclave
Gladiator II
Nosferatu
Wicked
EN İYİ MAKYAJ & SAÇ TASARIMI
A Different Man
Emilia Pérez
Nosferatu
The Substance
Wicked
EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK
The Brutalist
Conclave
Emilia Perez
Wicked
The Wild Robot
EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI
“El Mal” | Emilia Pérez
“The Journey” | The Six Triple Eight
“Like A Bird” | Sing Sing
“Mi Camino” | Emilia Pérez
“Never Too Late” | Elton John: Never Too Late
EN İYİ SES
A Complete Unknown
Dune: Part Two
Emilia Pérez
Wicked
The Wild Robot
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Alien: Romulus
Better Man
Dune: Part Two
Kingdom of the Planet of the Apes
Wicked
EN İYİ KISA FİLM
Anuja
I’m Not a Robot
The Last Ranger
A Lien
The Man Who Could Not Remain Silent
EN İYİ KISA ANİMASYON
Beautiful Men
In the Shadow of the Cypress
Magic Candies
Wander to Wonder
Yuck!
EN İYİ KISA BELGESEL
Death by Numbers
I Am Ready, Warden
Incident
Instruments of a Beating Heart
The Only Girl in the Orchestra
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den flaş yalanlama
- MKYK'de yer alan sürpriz isimler dikkat çekti
- 'Cumhurbaşkanı'nın sınıf arkadaşları kim?'
- AKP Kongresi'ne katılacaklar mı?
- Soğuk hava dalgası sürecek mi?
- 'Kız isteme' merasimi silahlı çatışmaya döndü!
- 4 bin 753 kişiye 'HDK soruşturması'
- Erdoğan, partisinin kongresinde gözdağı verdi
- İşte muhalefet listelerinden AKP MKYK'ya geçen vekiller
- Mahkeme açık alanda içki içme yasağını iptal etti