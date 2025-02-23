97. Oscar Ödülleri 3 Mart'ta sahiplerini bulacak

Yayınlanma: 23.02.2025 - 17:13

Güncelleme: 23.02.2025 - 17:13

Bu yıl 97’nci kez sahiplerini bulacak Oscar Ödülleri, 3 Mart'ta (pazarı pazartesiye bağlayan gece) saat 03.00'te, Disney+’ta canlı olarak yayınlanacak. Emmy Ödüllü sunucu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O’Brien görkemli gecenin sunuculuğunu ilk kez üstlenecek.

Ödül töreninin yapımcı koltuğuna Raj Kapoor yeniden otururken, yürütücü yapımcılığını Katy Mullan ve yönetmenliğini ise Hamish Hamilton üstleniyor.

İşte Oscar'ın bu yılki adayları:

Emilia Pérez

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