97. Akademi Ödülleri kısa listeleri açıklandı...

Yayınlanma: 18.12.2024 - 18:08

Güncelleme: 18.12.2024 - 18:15

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yaklaşan 97. Oscar töreni için 10 kategoride kısa listeleri açıkladı. Açıklananlar arasında En İyi Uluslararası Film, En İyi Belgesel (Uzun ve Kısa Metraj), En İyi Özgün Şarkı, Özgün Müzik, Makyaj ve Saç Tasarımı, Görsel Efektler, Ses gibi kategoriler yer alıyor.

"Emilia Pérez" makyaj, ses, özgün müzik, uluslararası film ve iki özgün şarkı ("El Mal" ve "Mi Camino") olmak üzere toplam altı dalda aday gösterildi. Müzikali, "Wicked" takip etti ve dört adaylık aldı.

Tüm 23 kategoride adayların belirleneceği Oscar oylaması 8 Ocak Çarşamba günü başlayacak ve 12 Ocak Pazar günü sona erecek. Adaylar 17 Ocak Cuma günü açıklanacak.

İşte açıklanan kategoriler...

BELGESEL UZUN METRAJ FİLM

"The Bibi Files"

"Black Box Diaries"

"Dahomey"

"Daughters"

"Eno"

"Frida"

"Hollywoodgate"

"No Other Land"

"Porcelain War"

"Queendom"

"The Remarkable Life of Ibelin"

"Soundtrack to a Coup d’Etat"

"Sugarcane"

"Union"

"Will & Harper"

KISA BELGESEL FİLM

"Chasing Roo"

"Death by Numbers"

"Eternal Father"

"I Am Ready, Warden"

"Incident"

"Instruments of a Beating Heart"

"Keeper"

"Makayla’s Voice: A Letter to the World"

"Once Upon a Time in Ukraine"

"The Only Girl in the Orchestra"

"Planetwalker"

"The Quilters"

"Seat 31: Zooey Zephyr"

"A Swim Lesson"

"Until He’s Back"

ULUSLARARASI FİLM

Brezilya, "I’m Still Here"

Kanada, "Universal Language"

Çekya, "Waves"

Danimarka, "The Girl with the Needle"

Fransa, "Emilia Pérez"

Almanya, "The Seed of the Sacred Fig"

İzlanda, "Touch"

İrlanda, "Kneecap"

İtalya, "Vermiglio"

Litvanya, "Flow"

Norveç, "Armand"

Filistin, "From Ground Zero"

Senegal, "Dahomey"

Tayland, "How to Make Millions before Grandma Dies"

İngiltere, "Santosh"

MAKYAJ VE SAÇ

"The Apprentice"

"Beetlejuice Beetlejuice"

"A Different Man"

"Dune: Part Two"

"Emilia Pérez"

"Maria"

"Nosferatu"

"The Substance"

"Waltzing with Brando"

"Wicked"

FİLM MÜZİĞİ

"Alien: Romulus"

"Babygirl"

"Beetlejuice Beetlejuice"

"Blink Twice"

"Blitz"

"The Brutalist"

"Challengers"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"The Fire Inside"

"Gladiator II"

"Horizon: An American Saga – Chapter 1"

"Inside Out 2"

"Nosferatu"

"The Room Next Door"

"Sing Sing"

"The Six Triple Eight"

"Wicked"

"The Wild Robot"

"Young Woman and the Sea"

ORİJİNAL ŞARKI

"Forbidden Road" - "Better Man"

"Winter Coat" - "Blitz"

"Compress/Repress" - "Challengers"

"Never Too Late" - "Elton John: Never Too Late"

"El Mal" - "Emilia Pérez"

"Mi Camino" - "Emilia Pérez"

"Sick In The Head" - "Kneecap"

"Beyond" - "Moana 2"

"Tell Me It’s You" - "Mufasa: The Lion King"

"Piece By Piece" - "Piece by Piece"

"Like A Bird" - "Sing Sing"

"The Journey" - "The Six Triple Eight"

"Out Of Oklahoma" - "Twisters"

"Kiss The Sky" - "The Wild Robot"

"Harper And Will Go West" - "Will & Harper"

KISA ANİMASYON FİLM

"Au Revoir Mon Monde"

"A Bear Named Wojtek"

"Beautiful Men"

"Bottle George"

"A Crab in the Pool"

"In the Shadow of the Cypress"

"Magic Candies"

"Maybe Elephants"

"Me"

"Origami"

"Percebes"

"The 21"

"Wander to Wonder"

"The Wild-Tempered Clavier"

"Yuck!"

KISA FİLM

"Anuja"

"Clodagh"

"The Compatriot"

"Crust"

"Dovecote"

"Edge of Space"

"The Ice Cream Man"

"I’m Not a Robot"

"The Last Ranger"

"A Lien"

"The Man Who Could Not Remain Silent"

"The Masterpiece"

"An Orange from Jaffa"

"Paris 70"

"Room Taken"

SES

"Alien: Romulus"

"Blitz"

"A Complete Unknown"

"Deadpool & Wolverine"

"Dune: Part Two"

"Emilia Pérez"

"Gladiator II"

"Joker: Folie à Deux"

"Wicked"

"The Wild Robot"

GÖRSEL EFEKT

"Alien: Romulus"

"Better Man"

"Civil War"

"Deadpool & Wolverine"

"Dune: Part Two"

"Gladiator II"

"Kingdom of the Planet of the Apes"

"Mufasa: The Lion King"

"Twisters"

"Wicked"