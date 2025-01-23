97. Oscar adayları açıklandı: 'Emilia Pérez' zirvede

Yayınlanma: 23.01.2025 - 17:41

Güncelleme: 23.01.2025 - 17:49

Akademi Ödülleri adayları Perşembe sabahı duyuruldu. “Emilia Pérez”, “A Complete Unknown” ve “Conclave” filmleri toplamda en çok adaylık alan yapımlar oldu. Adaylıklar, Los Angeles bölgesindeki orman yangınları nedeniyle iki kez ertelenen açıklamanın ardından geldi.

Toplamda 13 adaylık alarak genel sıralamada birinci olan “Emilia Pérez”, dönüşüm geçirmiş bir kartel liderini konu alan bir suç müzikali. Bu başarı, “Titanic”, “All About Eve” ve “La La Land” filmlerinin 14 adaylıkla paylaştığı rekoru egale etmeye yalnızca bir adaylık uzaklıkta.

Başrolde yer alan Karla Sofía Gascón, herhangi bir oyunculuk kategorisinde aday gösterilen ilk transseksüel kadın olarak Oscar tarihine geçti. Gascón, “Wicked” filmindeki Cynthia Erivo ve “The Substance” filminde sektörün yaşıtı kadınlara yönelik kötü muameleyi tartışmaya açan performansıyla dikkat çeken Demi Moore ile yarışıyor. Moore'un performansı ve filmin kendisi de en iyi Oscar kategorilerinde adaylık almayı başardı.

ADAYLIK TABLOSU

“Emilia Pérez”in ardından, her biri 10 adaylık alan “The Brutalist” ve “Wicked” geldi. Bu üç yapım, “The Substance” ile birlikte en iyi film ödülü için aday gösterilen 10 film arasında yer aldı. Listede ayrıca “A Complete Unknown”, “Conclave”, “Anora”, “Dune: Part Two”, “Nickel Boys” ve “I'm Still Here” filmleri bulunuyor.

ALTIN KÜRE’DEN OSCAR’A

Bu yılın başlarında, “Emilia Pérez” dört Altın Küre kazandı. Bunlar arasında en iyi sinema filmi (müzikal veya komedi) ve Zoe Saldaña'nın en iyi yardımcı kadın oyuncu performansı ödülleri bulunuyor. 215 dakikalık epik bir yapım olan, İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika’ya göç eden bir Holokost kurtulanını konu alan “The Brutalist”, en iyi sinema filmi (drama) dalında Altın Küre kazandı. Filmin başrol oyuncusu Adrian Brody de bir Altın Küre ödülüne layık görüldü. Hem Saldaña hem de Brody, Oscar kategorilerinde adaylık aldı.

Adaylıkların canlı duyurusu, aktörler Bowen Yang ve Rachel Sennott tarafından gerçekleştirildi.

TÜM ADAYLAR

EN İYİ FİLM

“Anora”

“The Brutalist”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“I’m Still Here”

“Nickel Boys”

“The Substance”

“Wicked”

EN İYİ YÖNETMEN

Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

Sean Baker, “Anora”

Brady Corbet, “The Brutalist”

Coralie Fargeat, “The Substance”

James Mangold, “A Complete Unknown”

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

“The Brutalist”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cynthia Erivo, “Wicked”

Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

Mikey Madison, “Anora”

Demi Moore, “The Substance”

Fernanda Torres, “I’m Still Here”

EN İYİ ERKEK OYUNCU