97. Oscar adayları açıklandı: 'Emilia Pérez' zirvede

“Wicked”

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Gladiator II”

“Nosferatu”

“Wicked”

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

“Flow”

“Inside Out 2”

“Memoir of a Snail”

“Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”

“The Wild Robot”

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

“Beautiful Men”

“In the Shadow of the Cypress”

“Magic Candies”

“Wander to Wonder”

Yuck!

EN İYİ BELGESEL

“Black Box Diaries”

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Soundtrack to a Coup d’Etat”

“Sugarcane”

EN İYİ KISA BELGESEL

“Death by Numbers”

“I Am Ready, Warden”

“Incident”

“Instruments of a Beating Heart”

“The Only Girl in the Orchestra”

EN İYİ SES

“A Complete Unknown”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“The Wild Robot”

EN İYİ KISA FİLM

“Alien”

“Anuja”

“I’m Not a Robot”

“The Last Ranger”

“The Man Who Could Not Remain Silent”