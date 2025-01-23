97. Oscar adayları açıklandı: 'Emilia Pérez' zirvede
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar (Akademi) Ödülleri'nin adayları, Los Angeles'ta yaşanan orman yangınlarının hemen ertesinde açıklandı.
Akademi Ödülleri adayları Perşembe sabahı duyuruldu. “Emilia Pérez”, “A Complete Unknown” ve “Conclave” filmleri toplamda en çok adaylık alan yapımlar oldu. Adaylıklar, Los Angeles bölgesindeki orman yangınları nedeniyle iki kez ertelenen açıklamanın ardından geldi.
Toplamda 13 adaylık alarak genel sıralamada birinci olan “Emilia Pérez”, dönüşüm geçirmiş bir kartel liderini konu alan bir suç müzikali. Bu başarı, “Titanic”, “All About Eve” ve “La La Land” filmlerinin 14 adaylıkla paylaştığı rekoru egale etmeye yalnızca bir adaylık uzaklıkta.
Başrolde yer alan Karla Sofía Gascón, herhangi bir oyunculuk kategorisinde aday gösterilen ilk transseksüel kadın olarak Oscar tarihine geçti. Gascón, “Wicked” filmindeki Cynthia Erivo ve “The Substance” filminde sektörün yaşıtı kadınlara yönelik kötü muameleyi tartışmaya açan performansıyla dikkat çeken Demi Moore ile yarışıyor. Moore'un performansı ve filmin kendisi de en iyi Oscar kategorilerinde adaylık almayı başardı.
ADAYLIK TABLOSU
“Emilia Pérez”in ardından, her biri 10 adaylık alan “The Brutalist” ve “Wicked” geldi. Bu üç yapım, “The Substance” ile birlikte en iyi film ödülü için aday gösterilen 10 film arasında yer aldı. Listede ayrıca “A Complete Unknown”, “Conclave”, “Anora”, “Dune: Part Two”, “Nickel Boys” ve “I'm Still Here” filmleri bulunuyor.
ALTIN KÜRE’DEN OSCAR’A
Bu yılın başlarında, “Emilia Pérez” dört Altın Küre kazandı. Bunlar arasında en iyi sinema filmi (müzikal veya komedi) ve Zoe Saldaña'nın en iyi yardımcı kadın oyuncu performansı ödülleri bulunuyor. 215 dakikalık epik bir yapım olan, İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika’ya göç eden bir Holokost kurtulanını konu alan “The Brutalist”, en iyi sinema filmi (drama) dalında Altın Küre kazandı. Filmin başrol oyuncusu Adrian Brody de bir Altın Küre ödülüne layık görüldü. Hem Saldaña hem de Brody, Oscar kategorilerinde adaylık aldı.
Adaylıkların canlı duyurusu, aktörler Bowen Yang ve Rachel Sennott tarafından gerçekleştirildi.
TÜM ADAYLAR
EN İYİ FİLM
“Anora”
“The Brutalist”
“A Complete Unknown”
“Conclave”
“Dune: Part Two”
“Emilia Pérez”
“I’m Still Here”
“Nickel Boys”
“The Substance”
“Wicked”
EN İYİ YÖNETMEN
Jacques Audiard, “Emilia Pérez”
Sean Baker, “Anora”
Brady Corbet, “The Brutalist”
Coralie Fargeat, “The Substance”
James Mangold, “A Complete Unknown”
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
“The Brutalist”
“Dune: Part Two”
“Emilia Pérez”
“Maria”
“Nosferatu”
EN İYİ KADIN OYUNCU
Cynthia Erivo, “Wicked”
Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”
Mikey Madison, “Anora”
Demi Moore, “The Substance”
Fernanda Torres, “I’m Still Here”
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Adrien Brody, “The Brutalist”
Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”
Colman Domingo, “Sing Sing”
Ralph Fiennes, “Conclave”
Sebastian Stan, “The Apprentice”
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Monica Barbaro, “A Complete Unknown”
Ariana Grande, “Wicked”
Felicity Jones, “The Brutalist”
Isabella Rossellini, “Conclave”
Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Yura Borisov, “Anora”
Kieran Culkin, “A Real Pain”
Edward Norton, “A Complete Unknown”
Guy Pearce, “The Brutalist”
Jeremy Strong, “The Apprentice”
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
“A Complete Unknown”
“Conclave”
“Emilia Pérez”
“Nickel Boys”
“Sing Sing”
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
“Anora”
“The Brutalist”
“A Real Pain”
“September 5”
“The Substance”
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
“I’m Still Here,” Brazil
“The Girl With the Needle,” Denmark
“Emilia Pérez,” France
“The Seed of the Sacred Fig,” Germany
“Flow,” Latvia
EN İYİ YAPIM TASARIMI
“The Brutalist”
“Conclave”
“Dune: Part Two”
“Nosferatu”
“Wicked”
“Anora”
“The Brutalist”
“Conclave”
“Emilia Pérez”
“Wicked”
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
“The Brutalist”
“Conclave”
“Emilia Pérez”
“Wicked”
“The Wild Robot”
EN İYİ ŞARKI
“El Mal” (“Emilia Pérez”)
“The Journey” (“The Six Triple Eight”)
“Like A Bird” (“Sing Sing”)
“Mi Camino” (“Emilia Pérez”)
“Never Too Late” (“Elton John: Never Too Late”)
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI
“A Different Man”
“Emilia Pérez”
“Nosferatu”
“The Substance”
“Wicked”
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
“Alien: Romulus”
“Better Man”
“Dune: Part Two”
“Kingdom of the Planet of the Apes”
“Wicked”
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
“A Complete Unknown”
“Conclave”
“Gladiator II”
“Nosferatu”
“Wicked”
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
“Flow”
“Inside Out 2”
“Memoir of a Snail”
“Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”
“The Wild Robot”
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ
“Beautiful Men”
“In the Shadow of the Cypress”
“Magic Candies”
“Wander to Wonder”
Yuck!
EN İYİ BELGESEL
“Black Box Diaries”
“No Other Land”
“Porcelain War”
“Soundtrack to a Coup d’Etat”
“Sugarcane”
EN İYİ KISA BELGESEL
“Death by Numbers”
“I Am Ready, Warden”
“Incident”
“Instruments of a Beating Heart”
“The Only Girl in the Orchestra”
EN İYİ SES
“A Complete Unknown”
“Dune: Part Two”
“Emilia Pérez”
“Wicked”
“The Wild Robot”
EN İYİ KISA FİLM
“Alien”
“Anuja”
“I’m Not a Robot”
“The Last Ranger”
“The Man Who Could Not Remain Silent”
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