Yayınlanma: 12.03.2025 - 23:07

Güncelleme: 12.03.2025 - 23:07

A Big Bold Beautiful Journey filminin yönetmen koltuğunda Kogonada oturuyor. Filmin senaristliğini Seth Reiss üstleniyor. Peki, A Big Bold Beautiful Journey filminin konusu ne, oyuncuları kim? A Big Bold Beautiful Journey filmi ne zaman vizyona girecek?

A BIG BOLD BEUTIFUL JOURNEY FİLMİNİN KONUSU NE?

A Big Bold Beautiful Journey, iki yabancı ve onları birbirine bağlayan inanılmaz yolculuğun hikayesini konu ediyor. David, benzersiz bir GPS'e sahip eski arabasıyla gittiği düğünde Sarah ile tanışır. İkisi birlikte GPS'in önerdiği bir yolculuğa çıkarlar. Yol boyunca geçmişleriyle yüzleşir ve boyalı manzaraları keşfederler, bu da daha derin bir bağa yol açar. Geleceklerini düşünürken, ilişkileri hakkında önemli bir kararla karşı karşıya kalırlar.

A BIG BOLD BEUTIFUL JOURNEY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Margot Robbie

Colin Farrell

Phoebe Waller-Bridge

Lily Rabe

Jodie Turner-Smith

Lucy Thomas

Billy Magnussen

Sarah Gadon

Hamish Linklater

Brandon Perea

Yuvi Hecht

A BIG BOLD BEUTIFUL JOURNEY FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

A Big Bold Beautiful Journey filmi 19 Eylül'de ABD sinemalarında vizyona girecek.