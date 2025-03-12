A Big Bold Beautiful Journey filminin konusu ne, oyuncuları kim? A Big Bold Beautiful Journey filmi ne zaman vizyona girecek?
A Big Bold Beautiful Journey filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. A Big Bold Beautiful Journey filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, A Big Bold Beautiful Journey filminin konusu ne, oyuncuları kim? A Big Bold Beautiful Journey filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...
A Big Bold Beautiful Journey filminin yönetmen koltuğunda Kogonada oturuyor. Filmin senaristliğini Seth Reiss üstleniyor. Peki, A Big Bold Beautiful Journey filminin konusu ne, oyuncuları kim? A Big Bold Beautiful Journey filmi ne zaman vizyona girecek?
A BIG BOLD BEUTIFUL JOURNEY FİLMİNİN KONUSU NE?
A Big Bold Beautiful Journey, iki yabancı ve onları birbirine bağlayan inanılmaz yolculuğun hikayesini konu ediyor. David, benzersiz bir GPS'e sahip eski arabasıyla gittiği düğünde Sarah ile tanışır. İkisi birlikte GPS'in önerdiği bir yolculuğa çıkarlar. Yol boyunca geçmişleriyle yüzleşir ve boyalı manzaraları keşfederler, bu da daha derin bir bağa yol açar. Geleceklerini düşünürken, ilişkileri hakkında önemli bir kararla karşı karşıya kalırlar.
A BIG BOLD BEUTIFUL JOURNEY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Margot Robbie
Colin Farrell
Phoebe Waller-Bridge
Lily Rabe
Jodie Turner-Smith
Lucy Thomas
Billy Magnussen
Sarah Gadon
Hamish Linklater
Brandon Perea
Yuvi Hecht
A BIG BOLD BEUTIFUL JOURNEY FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
A Big Bold Beautiful Journey filmi 19 Eylül'de ABD sinemalarında vizyona girecek.
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