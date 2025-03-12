Yayınlanma: 12.03.2025 - 18:42

Güncelleme: 12.03.2025 - 18:42

Cehennem Silahı 4 filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner oturuyor. Filmin senaristliğini Channing Gibson üstleniyor. Peki, Cehennem Silahı 4 filminin konusu ne? Cehennem Silahı 4 filminin oyuncuları kim?

CEHENNEM SİLAHI 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Acımasız liderleriyle (Jet Li) Çin mafyası, çinli bir sanatçıya sahte para yaptırıp, bu parayla mafyanın 4 liderini rüşvetle hapisten kaçırmayı planlamaktadır. Murtaugh'ın kızı Rianne'in kocası Lee Butters (Chris Rock), genç ve heyecanlı bir polis olarak ikiliye yardım eder.

CEHENNEM SİLAHI 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mel Gibson

Danny Glover

Joe Pesci

Rene Russo

Chris Rock

Jet Li

Rick Hoffman

CEHENNEM SİLAHI 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cehennem Silahı 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.