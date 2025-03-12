Cehennem Silahı 4 filminin konusu ne? Cehennem Silahı 4 filminin oyuncuları kim?
Cehennem Silahı 4 (Lethal Weapon 4) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cehennem Silahı 4 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cehennem Silahı 4 filminin konusu ne? Cehennem Silahı 4 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Cehennem Silahı 4 filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner oturuyor. Filmin senaristliğini Channing Gibson üstleniyor. Peki, Cehennem Silahı 4 filminin konusu ne? Cehennem Silahı 4 filminin oyuncuları kim?
CEHENNEM SİLAHI 4 FİLMİNİN KONUSU NE?
Acımasız liderleriyle (Jet Li) Çin mafyası, çinli bir sanatçıya sahte para yaptırıp, bu parayla mafyanın 4 liderini rüşvetle hapisten kaçırmayı planlamaktadır. Murtaugh'ın kızı Rianne'in kocası Lee Butters (Chris Rock), genç ve heyecanlı bir polis olarak ikiliye yardım eder.
CEHENNEM SİLAHI 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mel Gibson
Danny Glover
Joe Pesci
Rene Russo
Chris Rock
Jet Li
Rick Hoffman
CEHENNEM SİLAHI 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Cehennem Silahı 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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