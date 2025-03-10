Şirinler 2 filminin konusu ne? Şirinler 2 filminin oyuncuları kim?

Şirinler 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şirinler 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Şirinler 2 filminin konusu ne? Şirinler 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Şirinler 2 filminin konusu ne? Şirinler 2 filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 22:44

Şirinler 2 filminin yönetmen koltuğunda Raja Gosnell oturuyor. Filmin senaristliğini J. David Stem, David N. Weiss üstleniyor. Peki, Şirinler 2 filminin konusu ne? Şirinler 2 filminin oyuncuları kim? 

ŞİRİNLER 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Kötü büyücü Gargamel, bir çift Şirinler benzeri haylaz karakterler yaratıyor ve onlara da Haylazlar ismini vererek, sayelerinde çok güçlü ve büyülü Şirin özünü elde edebilmeyi umuyor. Ancak, Gargamel istediği Şirin özünü sadece gerçek bir Şirin'den alabileceğini ve sadece Şirine'nin bildiği gizli büyülü sözler sayesinde Haylazlar'ın gerçek Şirinler'e dönüşebileceklerini öğrendiğinde Şirine'yi kaçırıyor ve onu dünyanın en büyük büyücüsü olarak milyonların hayranlığını kazandığı Paris'e getiriyor. Şirine'yi kurtarmak için Şirin Baba, Sakar Şirin ve Süslü Şirin'in dünyamıza dönerek insan dostları Patrick ve Grace Winslow ile işbirliği yapmaları gerekiyor. Kendisini her zaman diğer Şirinler'den farklı hisseden Şirine, Yaramazlar Vexy ve Hackus ile yeni bir bağ kurabilecek midir, yoksa Şirinler ona olan sevgilerinin gerçek olduğuna Şirine'yi ikna edebilecekler midir?

ŞİRİNLER 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brendan Gleeson

Neil Patrick Harris

Jayma Mays

ŞİRİNLER 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şirinler 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.


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