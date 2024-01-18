Abidin Paşa Köşkü, ‘Milli Mücadele Müzesi’ oluyor

Yayınlanma: 18.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 18.01.2024 - 03:00

Çankaya Belediyesi tarafından açılan bu özel müze, sadece tarihi bir köşkü değil, aynı zamanda teknolojiyle donatılmış etkileşimli bir tarih deneyimi sunuyor.

ÖZEL ATATÜRK PORTRESİ

Müze girişinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi “Nutuk” sayfalarından oluşturulan portresi yer alıyor. Engelli yurttaşlar için özel olarak tasarlanmış kiosk uygulamasıyla, etkileşimli bilgilendirme fırsatı sunuluyor.

1886-1893 yılları arasında Ankara valisi olarak görev yapan Abidin Paşa’nın önemli rolünü ve dönemin Ankara’sı, Abidin Paşa Odası’yla ziyaretçilere yansıtılıyor. Abidin Paşa’nın uzmanlar tarafından hazırlanan özel dönem üniforması ve torunu Abidin Dino’nun çizimleri de burada sergileniyor. Milli Mücadele’de Basın Odası, tarihi gazetelerin ve dergilerin özenle seçilmiş karikatür koleksiyonları ile zenginleştirildi. İlerleyen bölümlerde, TBMM’nin Türk tarihini değiştiren kararlarını anlatan etkileşimli duvar ve üç boyutlu vitrin uygulamalarıyla tarihi olaylara derinlemesine bir bakış sunuluyor.

Üst katta yer alan sergiler, Milli Mücadele’nin kahramanlarından, kongrelerin önemine kadar geniş bir yelpazede tarihi olayları işliyor. Görsel çalışmalar ve etkileşimli vitrinler, ziyaretçilere Milli Mücadele’nin yıllara göre gelişimini ve kahramanlık dolu anları kronolojik bir sıra içinde sunuyor.

Sinema Odası, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan belgesel çalışmasıyla Atatürk Devrimlerinden kazanımlara uzanan bir hikâyeyi anlatıyor. Son olarak, Kahramanlar Odası ve Cephe Odası, sonsuzluk temasını işleyen yansımalar ve dijital ekranlarla Milli Mücadele’ye katkıda bulunan kahramanları canlandırılmış fotoğraflarıyla anlatıyor.