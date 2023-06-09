‘Adalar’da Caz’ keyfi

Yayınlanma: 09.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.06.2023 - 06:04

Kentin merkezinden, en uzak yerlerine o bölgede yaşayan insanların isteklerine uygun şekilde etkinlikler düzenleyen İBB Kültür’ün en son hayata geçirdiği festival, “Adalar’da Caz” oldu. Festival Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’da dün başladı, 11 Haziran’a kadar sürecek. İstanbullular dünyanın en güzel atmosferlerinden birkaçında Türkiye’nin en iyi caz müzisyenlerini ücretsiz olarak dinleyecek. Konserler sadece Adalar’da değil, ada vapurlarında da Boğaz ve Marmara Denizi manzaralarının arasında dinleyicisine ulaşacak.

SÖYLEŞİ VE ATÖLYE DE VAR

“Adalar’da Caz”ın bir araya getirdiği müzikseverler için festivalde Asena Akan ile “Kendini Akort Et”, Gençlerle Müzik Atölyesi, Sibel Köse, Baki Duyarlar ve Cem Aksel ile “Farklı Enstrümanlarda Caz Müziğine Yaklaşım” ve Selen Gülün ile “Caz Müziğinde İz Bırakan Kadınlar” söyleşileri de katılımcılarla buluşacak.

İBB Kültür’ün düzenlediği “Adalar’da Caz” ile İBB’nin ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tüm etkinlik programlarına İBB Kültür sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.

İŞTE PROGRAM

BUGÜN: Kabataş-Adalar Vapur İskelesi Paşabahçe Vapuru, saat: 18.25 - Ezgi Aktan. Yer: Çelik Gülersoy Kültür Merkezi (Büyükada), saat: 18.00 - Celal Kadri Kınoğlu Quartet. Yer: Büyükada Atatürk Meydanı, saat: 19.30 - Gürol Ağırbaş UrbanBeatz Project, saat: 20.30 - Kerem Görsev Trio Feat Elif Çağlar.

YARIN: Paşabahçe Vapuru, saat: 18.25 - Karambola. Yer: Çelik Gülersoy K.M. saat: 18.00 - Telvin. Yer: B. Atatürk Meydanı, saat: 19.30 - Uninvited Cazz Band, saat: 20.30 - Kolektif İstanbul. Yer: Heybeliada Pazar Yeri, saat: 19.30 - Birsen Tezer. Yer: Burgazada Eski İskele Meydanı, saat: 18.30 - Tolga Bilgin Ensemble. Yer: Kınalıada İskele Meydanı, saat: 18.30 - Ozan Musluoğlu Quartet Feat Erdem Özkan, saat: 19.30 - Melis Sökmen.

11 HAZİRAN: Paşabahçe Vapuru, saat: 18.25 - Burcu Karadağ “Ney In Ethno Jazz”. Yer: Çelik Gülersoy K.M. saat: 18.00 - Sibel Köse Quartet. Yer: B. Atatürk Meydanı, saat: 19.30 - Anıl Şallıel 166 Days, saat: 20.30 - Evren Can Gündüz ve Uzaylılar. Yer: H. Pazar Yeri, saat: 18.30 - Olcay Saral “Momentum”, saat: 19.30 Jehan Barbur. Yer: Burgazada Eski İskele Meydanı, saat: 18.30 - Ari Barokas, saat: 19.30 - Bülent Ortaçgil. Yer: K. İskele Meydanı, saat: 18.30 - Çiğdem Erken & Deniz Çakır & Tuğrul Tülek, saat: 19.30 - Sattas.