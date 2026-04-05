Adalet 26 cümlede yaşam buluyor

2026 Eskişehir Yılı etkinlikleri kapsamında, Eskişehir Barosu tarafından düzenlenen ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği “26 Cümlede Adalet” sergisi, 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 18.00’de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Toplumsal duyarlılığı merkezine alan sergi, adalet duygusunu klasik tanımların ötesinde yaklaşarak, bu kavramı farklı yaşamların, farklı seslerin ve farklı deneyimlerin penceresinden yeniden yorumluyor. Projenin temel amacı, adaleti tek bir kalıba sığdırmak değil; toplumun farklı kesimlerinde nasıl anlam bulduğunu görünür kılmak. Bu yönüyle sergi, adaleti yeniden düşünmeye, hissetmeye ve birlikte çoğaltmaya davet eden güçlü bir başlangıç niteliği taşıyor. Sergiye ilişkin değerlendirmede bulunan Eskişehir Baro Başkanı Av. Barış Günaydın, proje kapsamında özel bir video çalışmasının da hazırlandığını belirterek, tüm Eskişehirlileri açılışa davet etti.