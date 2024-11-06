Adalet filminin konusu ne? Adalet filmi oyuncuları kimler?

2023 yılında vizyona giren Adalet filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Adalet filminin konusu ne? Adalet filminin oyuncuları kim? Adalet filminin IMDb puanı kaç?

Adalet filminin konusu ne? Adalet filmi oyuncuları kimler?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:54

Adalet, yönetmenliğini Özgür Bakar, senaristliğini  Bilal Kalyoncu ve Koray Yeltekin'in yaptığı film televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Adalet filminin konusu ne? Adalet filminin oyuncuları kim? Adalet filminin IMDb puanı kaç?

ADALET FİLMİNİN KONUSU NE?

Adalet, yaşadığı kayıplardan sonra adaleti kendi elleriyle sağlamaya karar veren bir adamın hikayesini konu ediyor. Emir, sınır ötesi bir operasyon sırasında kardeşi olarak gördüğü arkadaşını şehit verir. Yaşadığı bu travmanın ardından Emir, özel harekat biriminden ayrılarak, gözlerden uzak sakin bir yaşam sürmeye başlar. Ancak hayatın onun için yaptığı planlar bambaşkadır. Hayatının ayrılmaz bir parçası olan dostlarının öldürülmesiyle Emir'in ardında bıraktığını düşündüğü geçmişi gün yüzüne çıkar ve adaleti kendi elleriyle sağlamak için harekete geçer.

ADALET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Çağan Atakan Arslan
  • Ufuk Özkan
  • Eslem Akar
  • Burak Sarımola
  • Yıldırım Memişoğlu
  • Caner Kurtaran

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