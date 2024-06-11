Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Adana'da, tekstil atölyesinde asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Ahmet Avan (11), merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinin asansör kabiniyle duvar arasına sıkıştı.
İşçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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