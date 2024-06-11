Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da, tekstil atölyesinde asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan çocuk yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:13
Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Ahmet Avan (11), merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinin asansör kabiniyle duvar arasına sıkıştı.

İşçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Adana haberleri asansör haberleri

İlgili Haberler

Yaşadığı binanın asansör boşluğunda cesedi bulundu

Yaşadığı binanın asansör boşluğunda cesedi bulundu
Bu kadarı pes dedirtti: Asansöre tuvaletini yaptı!

Bu kadarı pes dedirtti: Asansöre tuvaletini yaptı!
İşyerinden 7 bin lira çalan şahıs asansör makine dairesinde yakalandı

İşyerinden 7 bin lira çalan şahıs asansör makine dairesinde yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler