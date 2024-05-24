Bu kadarı pes dedirtti: Asansöre tuvaletini yaptı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişi, yaya köprüsünün asansörüne tuvaletini yaptı. Güvenlik kameralarından yapılan tespitin ardından olayı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 20:21
Bu kadarı pes dedirtti: Asansöre tuvaletini yaptı!
Abone Ol google-news

İzmit Yeni Cuma mevkiindeki Mimar Sinan Yaya Köprüsü’nde yer alan asansöre binen bir kişi tuvaletini yaptı. 

Olayın belediyeye bildirilmesi ile güvenlik kameralarından görüntüler polise iletildi. 

Olaya ilişkin araştırma yapan polis ekipleri, asansöre tuvaletini yapan A.T. isimli şahsı gözaltına aldı. 

Kişinin Yalova’daki bir tersanede işçi olarak çalıştığı tespit edildi.

Olaya ilişkin ifadesi alınan şahıs adliyeye sevk edildi.


kocaeli haberleri asansör haberleri tuvalet haberleri

İlgili Haberler

İşyerinden 7 bin lira çalan şahıs asansör makine dairesinde yakalandı

İşyerinden 7 bin lira çalan şahıs asansör makine dairesinde yakalandı
Oto elektrik ustası inşaattaki asansör boşluğunda ölü bulundu

Oto elektrik ustası inşaattaki asansör boşluğunda ölü bulundu
Yük asansöründen düştü... Yaralandı!

Yük asansöründen düştü... Yaralandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aseksüel hayvanları tanıyalım... Onların üremek için bir eşe ihtiyaçları yok

Aseksüel hayvanları tanıyalım... Onların üremek için bir eşe ihtiyaçları yok
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu TFF’ye şikayet etti

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu TFF’ye şikayet etti
Kredi ödemelerini yapmamıştı... Demirören'den dev satış!

Kredi ödemelerini yapmamıştı... Demirören'den dev satış!
Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı!

Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı!
Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçmışlardı... Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu hakkında kırmızı bülten kararı!

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçmışlardı... Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu hakkında kırmızı bülten kararı!
Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’

Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’
Türkiye'nin en zehirli yılanı o ilde ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin en zehirli yılanı o ilde ilk kez görüntülendi
Kavak Yelleri’nin kamera arkasına ait fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı

Kavak Yelleri’nin kamera arkasına ait fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı