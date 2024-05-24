Bu kadarı pes dedirtti: Asansöre tuvaletini yaptı!
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişi, yaya köprüsünün asansörüne tuvaletini yaptı. Güvenlik kameralarından yapılan tespitin ardından olayı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.
İzmit Yeni Cuma mevkiindeki Mimar Sinan Yaya Köprüsü’nde yer alan asansöre binen bir kişi tuvaletini yaptı.
Olayın belediyeye bildirilmesi ile güvenlik kameralarından görüntüler polise iletildi.
Olaya ilişkin araştırma yapan polis ekipleri, asansöre tuvaletini yapan A.T. isimli şahsı gözaltına aldı.
Kişinin Yalova’daki bir tersanede işçi olarak çalıştığı tespit edildi.
Olaya ilişkin ifadesi alınan şahıs adliyeye sevk edildi.
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