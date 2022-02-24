‘Adı Aylin’ oyununu uyarlayan Zeynep Avcı açıkladı

24 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

Tuba Ünsal’ın yapımcısı olduğu ve başrolünde oynadığı, yazar Ayşe Kulin’in “Adı Aylin” romanından uyarlanan, dört saat süren ve seyircilerin ilk yarıda terk ettiği müzikli oyuna eleştiri yağıyor. Dün bu sayfalarda yayımlanan izlenim yazımdan önce Ayşe Kulin’le de görüşmüş ve sonuçtan çok üzgün olduğunu, oyunun yeniden düzenlenmesini isteyeceğini öğrenmiştim. Yazımda metni uyarlayan kişi olarak adı geçen Zeynep Avcı ise aşağıdaki açıklamayı gönderdi.

"İSMİM ÇIKARILSIN"

“Bugün Sayın Yazgülü Aldoğan’ın ‘Adı Aylin’ oyunu konusunda yazdığı yazıyı okudum. Eleştirilerine sonuna kadar katılıyorum. Sadece bir konuyu açıklığa kavuşturmam gerekiyor: Sayın Ayşe Kulin’in ‘Adı Aylin’ romanından yaptığım sahne uyarlamasının metni tepeden tırnağa değiştirilmiş, diyaloglar tahammül edilmesi zor bir seviyeye indirilmiş, dramatik yapıya katkısı olan bazı karakterler atılmış, bazıları neye hizmet ettiği anlaşılamayan değişikliklere uğratılmış, kimileri eklenmiş ve buna benzer tuhaflıklarla metin sahnelenen halini almış. Yapımcı ile temas ederek adımın oyun künyesinden çıkarılmasını istedim. Bu durum bilinirse belki yıllardır tiyatroya ve yazıya verdiğim emeğin o korkunç diyaloglarla karalanmaması çabam anlaşılabilir.”