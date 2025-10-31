Adil Üstündağ’ın Hayat Hikâyesi Kitapla Okuyucularla Buluşuyor

Türkiye’nin önde gelen yerli marka zincirlerinden The Green Park Otelleri’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Üstündağ’ın başarılarla dolu yaşam öyküsünü konu alan kitabının lansmanı için geri sayım başladı.

The Green Park Pendik Hotel & Convention Center’da 1 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek özel etkinlik, katılımcılara hem ilham verici hem de duygusal anlar yaşatacak.

Adil Üstündağ’ın “başarı ve umut dolu bir yolculuğunu” anlatan bu özel eser, iş dünyasının ilham verici hikâyelerinden biri olarak okuyucuyla buluşacak. Lansman boyunca sanat, müzik ve kültür dolu bir atmosfer katılımcılara eşlik edecek.

Etkinlik, 11.00’de açılış ve selamlama konuşmalarıyla başlayacak. Ardından sinevizyon gösterisi (11.30) ve davetli konuşmaları (12.00) ile devam edecek. Programda ayrıca Showtime Performans Gösterisi (13.00) ve Antakya Medeniyetler Korosu Konseri (13.30) yer alacak.

Katılımcılar, unutulmaz bir kültür ve sanat atmosferinde keyifli vakit geçirirken, etkinlik 14.00’te başlayacak kokteyl ile son bulacak.

Etkinlik, The Green Park Pendik Hotel & Convention Center ev sahipliğinde, Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi No:204 Pendik / İstanbul adresinde düzenlenecek.

Bu anlamlı günde, Adil Üstündağ’ın yaşam öyküsüne tanıklık etmek ve ilham veren yolculuğuna ortak olmak isteyen tüm basın mensupları etkinliğe davet edildi.